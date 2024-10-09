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Ученые создали новый хирургический шов

Операционная, операция, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 14:48 Фото: primeminister.kz
Исследователи из Китая утверждают, что их шов может ускорить заживление ран и снизить риск инфекции за счет электростимуляции, сообщает prosud.kz.

Исследователи из Китая создали шов, который при нагрузке – как это происходит во время движения – электрически стимулирует рану, сообщает The Guardian.

Доктор Ченгьи Хоу сказал, что этот шов полностью биоразлагаемый.

Новые швы изготовлены из магниевой нити, которая обернута биоразлагаемым полимером. Она находится внутри оболочки из другого биоразлагаемого материала.

Команда провела серию экспериментов с искусственными мышечными волокнами и крысами.

Результаты показали, что когда шов растягивается, сердцевина перемещается внутри оболочки. Компоненты шва электризуются. Это создает электрическое поле в месте раны, что ускоряет ее заживление.

В традиционных швах движение может мешать заживлению раны, в новых швах движение является преимуществом.

Теперь ученые проводят клинические испытания, чтобы проверить такой шов на людях.

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