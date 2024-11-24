Ученые назвали простой способ сохранить здоровье мозга после 70 лет

Исследователи из Университета Монаша (Австралия) выяснили, что ежедневное употребление горсти орехов может снизить риск развития деменции, физической слабости и преждевременной смерти на 23%, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание New Atlas.

В ходе исследования, охватившего около 10 тысяч участников, ученые установили, что включение орехов в ежедневный рацион способствует укреплению здоровья в пожилом возрасте. Люди, регулярно употреблявшие орехи, демонстрировали меньшую склонность к старческой немощи и когнитивным нарушениям, а также имели более высокую продолжительность жизни.

Под "горстью орехов" ученые подразумевают около 30 граммов — это примерно 25 миндальных орехов, 10 грецких орехов или 40 арахисов. Специалисты подчеркнули, что польза от орехов одинакова независимо от их вида.

Все они содержат ключевые вещества, такие как омега-3 и омега-6 жирные кислоты, магний и белок, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск онкологических заболеваний и поддерживают когнитивные функции мозга.

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Ранее доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что регулярное употребление колбасы может негативно сказаться на здоровье и сократить продолжительность жизни.

