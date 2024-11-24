Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые назвали простой способ сохранить здоровье мозга после 70 лет

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 23:12 Фото: Zakon.kz
Исследователи из Университета Монаша (Австралия) выяснили, что ежедневное употребление горсти орехов может снизить риск развития деменции, физической слабости и преждевременной смерти на 23%, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание New Atlas.

В ходе исследования, охватившего около 10 тысяч участников, ученые установили, что включение орехов в ежедневный рацион способствует укреплению здоровья в пожилом возрасте. Люди, регулярно употреблявшие орехи, демонстрировали меньшую склонность к старческой немощи и когнитивным нарушениям, а также имели более высокую продолжительность жизни.

Под "горстью орехов" ученые подразумевают около 30 граммов — это примерно 25 миндальных орехов, 10 грецких орехов или 40 арахисов. Специалисты подчеркнули, что польза от орехов одинакова независимо от их вида.

Все они содержат ключевые вещества, такие как омега-3 и омега-6 жирные кислоты, магний и белок, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск онкологических заболеваний и поддерживают когнитивные функции мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что регулярное употребление колбасы может негативно сказаться на здоровье и сократить продолжительность жизни.  

Читайте также

Регулярное употребление колбасы сокращает жизнь, предупредил врач
Регулярное употребление колбасы сокращает жизнь, предупредил врач
гороскоп, астрономия,
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Можно ли назвать изменой флирт в социальных сетях – мнение психолога
Диана Абдуллаева
2024 год Пожилые люди Ученые Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: