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На разворотном автомобильном мосту в Алматы разошелся шов

шов на автомобильной развязке Фото: Zakon.kz
На транспортной развязке по улице Райымбек батыра возле микрорайона Калкаман разошелся шов. Мост для разворота имеет явные дефекты при движении с западной на восточную сторону, сообщает Zakon.kz.

По словам корреспондента Zakon.kz, который съездил на место, размер образовавшегося шва – более 10 см. Выглядит так, будто две конструкции разошлись друг от друга.

мост

Фото: Zakon.kz

мост

Фото: Zakon.kz

В одном месте видно, как у отбойника сорвало крепления. Также четко виден расход между двумя конструкциями.

отбойник

Фото: Zakon.kz

отбойник

Фото: Zakon.kz

Также, если посмотреть под мостом, складывается ощущение, что конструкция немного расходится.

мост

Фото: Zakon.kz

В этой же позиции видно, что под мостом проводились работы – копали землю.

улица

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz направит официальный запрос в акимат города Алматы для прояснения ситуации.

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