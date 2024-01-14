На разворотном автомобильном мосту в Алматы разошелся шов
Фото: Zakon.kz
На транспортной развязке по улице Райымбек батыра возле микрорайона Калкаман разошелся шов. Мост для разворота имеет явные дефекты при движении с западной на восточную сторону, сообщает Zakon.kz.
По словам корреспондента Zakon.kz, который съездил на место, размер образовавшегося шва – более 10 см. Выглядит так, будто две конструкции разошлись друг от друга.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В одном месте видно, как у отбойника сорвало крепления. Также четко виден расход между двумя конструкциями.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Также, если посмотреть под мостом, складывается ощущение, что конструкция немного расходится.
Фото: Zakon.kz
В этой же позиции видно, что под мостом проводились работы – копали землю.
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz направит официальный запрос в акимат города Алматы для прояснения ситуации.
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