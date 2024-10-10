Предметы дома, на которых живут сотни вирусов, обнаружили ученые

Новое исследование выявило сотни вирусов, которые живут на лейке душа и зубной щетке, что свидетельствует об огромном биоразнообразии, которое можно обнаружить в среднестатистическом доме, сообщает Zakon.kz.

Но эти вирусы не из тех, что могут вызвать простуду или грипп (или что-то похуже). Называемые бактериофагами, или фагами, они являются естественными врагами бактерий. Каждый крошечный, похожий на треногу фаг, эволюционировал, чтобы охотиться, атаковать и поглощать определенный вид бактерий, пишет CNN.

"Количество вирусов, которые мы обнаружили, просто дикое", – заявила доцент инженерной школы Маккормика Северо-Западного университета Эрика Хартманн, которая руководила исследованием.

По ее словам, исследователи обнаружили много вирусов, о которых известно очень мало.

"И много других, которые мы никогда раньше не видели. Удивительно, сколько неиспользованного биоразнообразия вокруг нас", – утверждает ученая.

Исследователи из университета изучили образцы биопленок – клееобразных сообществ микроорганизмов, прикрепленных к поверхности – с 34 зубных щеток и 92 душевых леек, чтобы прийти к своим выводам, которые были опубликованы в журнале Frontiers in Microbiomes.

Они уже собрали образцы в ходе предыдущего исследования, когда изучались типы бактерий, обитающих на предметах, которыми мы пользуемся каждый день.

"Одна из вещей, которую мы начали делать, – это изучать на основе тех же типов образцов не только то, какие бактерии там присутствуют, но и какие именно бактериофаги", – рассказала Хартманн.

Бактериофаги уже используются в клинических испытаниях как потенциальное решение растущей проблемы устойчивости к антибиотикам. Заражая и размножаясь внутри бактерии-хозяина, фаги могут убивать патогены и составлять основу новых лекарств для лечения устойчивых к антибиотикам или супербактерий.

По словам исследователей, в общей сложности они выявили в образцах 614 различных вирусов, хотя Хартманн добавила, что, вероятно, их было гораздо больше, поскольку почти каждый образец содержал уникальное созвездие микробов.

На душевые лейки многие микробы попали из водных источников, тогда как на зубных щетках они появились из смеси микробов из ротовой полости человека и окружающей среды.

Хотя мысль о том, что в наших домах обитает так много крошечных существ, может показаться тревожной, Хартманн считает, что мы должны научиться ценить наших маленьких гостей.

"Микробы есть везде и всегда… Мы не смогли бы переваривать пищу или бороться с инфекциями, если бы у нас не было микробов", – сказала Хартманн.

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