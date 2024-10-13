В болотах Германии обнаружили амеб-вампиров

Удивительное открытие сделали немецкие зоологи. Они обнаружили в болотах Германии ранее неизвестный вид амеб-вампиров. Эти одноклеточные гибнут на свету и используют необычный способ питания, сообщает Zakon.kz.

Ученые назвали амеб Strigomyxa ruptor. Первое слово отсылает к мифической птице стрикс, которая питалась плотью и кровью. А второе – ruptor – означает "разрушитель", что характеризует как раз способ поглощения пищи. Ведь обнаруженные амебы буквально разрывают клетки водорослей, чтобы поглотить их содержимое, пишет журнал Ecology and Evolution.

Среди амеб уже давно известна такая редкая группа, как вампиреллиды (Vampyrellida). Они питаются водорослями, грибами, инфузориями – самыми разными простейшими. Но порой покушаются на более сложные организмы – многоклеточных червей-нематод и яйца коловраток.

На сегодняшний день было найдено почти 50 видов вампиреллид, причем на всех шести континентах и во всех океанах. Их стратегия питания весьма необычна: амеба проделывает дыру в стенке клетки-добычи (например, водоросли) и высасывает ее содержимое – все клеточные "внутренности". Затем существо впадает в особое состояние переваривания пищи – прикрепляется к субстрату, втягивает ложноножки и округляется. При этом амеба становится буровато-красной, что только усиливает впечатление, будто она насосалась крови.

Однако новый вид, который обнаружили в болотах Кёльна и Рекке, ведет себя иначе.

"Оказавшись рядом с добычей, эта амеба полностью ее поглощает и помещает в специальную внутриклеточную камеру. Питаясь клетками водорослей, она способна собрать их в кучу до семи штук и поглотить. Затем ферменты растворяют клеточную стенку водоросли примерно посередине. Съеденная клетка распадается на две половины, амеба высасывает внутри себя содержимое обеих половин и выбрасывает их останки наружу", – отметили ученые.

Они сравнили это действие с тем, как мы разрываем пакетик сахара посередине, высыпая его содержимое в чашку чая или кофе, и выбрасываем ненужную упаковку. При этом у нового вида амеб крайне высокая чувствительность к свету. Иногда они разрываются, находясь на свету всего лишь 30 секунд.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в Альпах и Арктике микробов, которые могут переваривать пластик при низких температурах.