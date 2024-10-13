Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В болотах Германии обнаружили амеб-вампиров

болото, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 11:52 Фото: freepik
Удивительное открытие сделали немецкие зоологи. Они обнаружили в болотах Германии ранее неизвестный вид амеб-вампиров. Эти одноклеточные гибнут на свету и используют необычный способ питания, сообщает Zakon.kz.

Ученые назвали амеб Strigomyxa ruptor. Первое слово отсылает к мифической птице стрикс, которая питалась плотью и кровью. А второе – ruptor – означает "разрушитель", что характеризует как раз способ поглощения пищи. Ведь обнаруженные амебы буквально разрывают клетки водорослей, чтобы поглотить их содержимое, пишет журнал Ecology and Evolution.

Среди амеб уже давно известна такая редкая группа, как вампиреллиды (Vampyrellida). Они питаются водорослями, грибами, инфузориями – самыми разными простейшими. Но порой покушаются на более сложные организмы – многоклеточных червей-нематод и яйца коловраток.

На сегодняшний день было найдено почти 50 видов вампиреллид, причем на всех шести континентах и во всех океанах. Их стратегия питания весьма необычна: амеба проделывает дыру в стенке клетки-добычи (например, водоросли) и высасывает ее содержимое – все клеточные "внутренности". Затем существо впадает в особое состояние переваривания пищи – прикрепляется к субстрату, втягивает ложноножки и округляется. При этом амеба становится буровато-красной, что только усиливает впечатление, будто она насосалась крови.

Однако новый вид, который обнаружили в болотах Кёльна и Рекке, ведет себя иначе.

"Оказавшись рядом с добычей, эта амеба полностью ее поглощает и помещает в специальную внутриклеточную камеру. Питаясь клетками водорослей, она способна собрать их в кучу до семи штук и поглотить. Затем ферменты растворяют клеточную стенку водоросли примерно посередине. Съеденная клетка распадается на две половины, амеба высасывает внутри себя содержимое обеих половин и выбрасывает их останки наружу", – отметили ученые.

Они сравнили это действие с тем, как мы разрываем пакетик сахара посередине, высыпая его содержимое в чашку чая или кофе, и выбрасываем ненужную упаковку. При этом у нового вида амеб крайне высокая чувствительность к свету. Иногда они разрываются, находясь на свету всего лишь 30 секунд.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в Альпах и Арктике микробов, которые могут переваривать пластик при низких температурах.

Читайте также

Ученые обнаружили связь между полнолунием и ростом аварий на дорогах
Ученые обнаружили связь между полнолунием и ростом аварий на дорогах
Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст
Продолжительность жизни людей достигла пика – ученые
Космический мусор окутал черные дыры
Космический мусор окутал черные дыры – исследование
Андрей Дюсупов
Интересное 2024 год Ученые Наука Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Авиакатастрофа
В России потерпел крушение самолет: есть погибший
Конфликт
Лера Кудрявцева решила разобраться c Ириной Болгар
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: