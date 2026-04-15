Ученые обнаружили древнего крокодила с неожиданными пищевыми привычками

Группа ученых нашла древнего крокодила с необычным способом питания. Палеонтологи установили, что обнаруженная окаменелость, хранившаяся в музейном подвале более семи десятилетий, принадлежит ранее неизвестному виду, сообщает Zakon.kz.

Международная группа ученых описала древнего родственника крокодилов с короткой мордой и необычной анатомией челюстей, которая указывает на нетипичный способ питания. Исследование опубликовано в журнале The Royal Society.

В его результатах рассматривается так называемый "сфенозухий" – ранний представитель крокодиломорфов, живший миллионы лет назад.

Как отмечают авторы работы, найденный вид отличается укороченной мордой и специфическим строением зубов и черепа. Эти особенности свидетельствуют о том, что животное не было типичным хищником, как современные крокодилы, а могло специализироваться на другой пище.

Ученые предполагают, что такой набор анатомических признаков позволял ему использовать необычную стратегию питания – возможно, перерабатывать твердые или специфические виды пищи.

Исследование также показало, что разнообразие способов питания у древних крокодилоподобных рептилий появилось гораздо раньше, чем считалось ранее. По данным авторов, экологическая специализация у этой группы животных начала формироваться уже на ранних этапах их эволюции.

"Это открытие меняет представление о том, как развивались древние рептилии, и подтверждает, что их образ жизни был значительно более разнообразным, чем у современных потомков", – отмечает издание.

