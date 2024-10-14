Неожиданную сверхспособность выявили ученые у мышей и крыс

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало выяснили, что мыши, крысы и другие грызуны способны использовать ультразвук, чтобы лучше ощущать запахи, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Neuroscience & Biobehavioral Reviews, эксперименты показали, что животные втягивают воздух сразу после подачи ультразвукового писка. Ученые пришли к выводу, что ультразвук встряхивает пахучие частицы и формирует запаховые кластеры, которые усиливают восприятие феромонов, облегчая грызуну обнаружение и идентификацию друзей, незнакомцев и соперников.

Звуковые манипуляции грызунов настолько необычны, пишет издание, что напоминают магию или способности рыцарей-джедаев из фантастической саги "Звездные войны".

"Это явление никогда ранее не наблюдалось, и я полагаю, даже не предполагалось ни у одного животного. Грызуны создают новые пути информации, манипулируя своей средой и контролируя молекулярные взаимодействия частиц вокруг себя", – отметил автор научной работы Эдуардо Меркадо III.

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