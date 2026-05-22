Наука и технологии

Почему молодые люди не могут вырваться из бессонницы и депрессии

почему проблемы со сном так трудно разорвать, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 20:58 Фото: magnific.com
Ученые Университета Копенгагена выяснили, что нарушения сна, тревожность и депрессия у молодых людей формируются и поддерживаются сложной сетью взаимосвязанных факторов, которые могут усиливать друг друга и создавать "порочные круги", сообщает Zakon.kz.

Как пишет BMC Medicine, в работе проанализированы 29 факторов, влияющих на психическое состояние людей в возрасте от 18 до 40 лет. Среди них – стресс, использование гаджетов, курение, физическая активность, социальные связи и воспалительные процессы в организме. Ученые установили, что эти элементы образуют взаимосвязанные циклы, в которых, например, ухудшение сна усиливает депрессивные симптомы, а депрессия, в свою очередь, дополнительно нарушает сон.

Отдельно отмечается, что некоторые привычки, такие как курение, могут запускать цепочку негативных последствий: ухудшение сна, усиление усталости и дальнейшее увеличение потребления никотина, что еще больше усугубляет состояние.

По словам авторов, вместо поиска одной причины ухудшения психического здоровья молодежи важно учитывать совокупность факторов, которые образуют сложную систему взаимного влияния.

Модель была создана на основе экспертных оценок 14 специалистов в области медицины, психологии, социологии и биологии. В общей сложности ученые выявили 175 причинно-следственных связей и тысячи потенциальных замкнутых циклов.

При этом исследователи подчеркивают, что работа носит теоретический характер: не все выявленные взаимосвязи подтверждены экспериментально, поэтому требуются дальнейшие исследования.

Разработанную модель планируется использовать для поддержки программ по улучшению психического здоровья молодежи, в том числе на уровне муниципалитетов, где уже тестируются практические меры вмешательства.

Ранее эксперты рассказали, чем опасна популярная еда для детей.

