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Археологи обнаружили в Марокко "огород" возрастом пять тысяч лет

Археологи обнаружили в Марокко древнее поселение возрастом 5 тысяч лет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 08:40 Фото: pixabay
В Марокко на археологическом объекте, который долгие годы оставался неисследованным, было обнаружено земледельческое общество, возраст которого насчитывает тысячи лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, археологический памятник Уэд-Бехт в Марокко был впервые обнаружен в 1930-х годах, согласно исследованию, опубликованному 31 июля 2024 года в журнале "Antiquity".

После того как это место было впервые обнаружено, оно долгие годы оставалось практически нетронутым.

В 2021 году начались новые полевые работы, проводимые британско-итальянско-марокканским археологическим проектом Уэд-Бехт (OBAP). Результаты представили убедительные доказательства того, что эта территория когда-то использовалась для сельского хозяйства.

Радиоуглеродный анализ древесного угля и семян, извлеченных во время раскопок в основном из глубоких ям, датирует это место периодом от 3400 до 2900 г. до н.э.

В исследовании отмечается, что "в настоящее время это место является самым ранним и крупнейшим сельскохозяйственным комплексом в Африке за пределами Нильского коридора".

До проведения этих полевых исследований было мало что известно о людях, проживавших в этом районе в тот период.

Ранее сообщалось, что раскопки храма и курганов в Туркестанской области привели к уникальным находкам.

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