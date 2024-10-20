В США все смартфоны обяжут соответствовать одному требованию

Федеральная комиссия по связи США (FCC) обязала, чтобы все доступные на рынке смартфоны были совместимы со слуховыми аппаратами, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано на сайте регулятора.

Представители организации отметили, что 48 миллионов американцев имеют проблемы со слухом. Согласно новому требованию властей, все доступные на рынке телефоны и смартфоны должны иметь интерфейс для подключения медицинских слуховых аппаратов.

В FCC не стали раскрывать, когда производителей и продавцов электроники обяжут поставлять на рынок только соответствующие новому правилу устройства. Однако в ведомстве подчеркнули, что сначала наступит переходный период, когда часть девайсов на рынке должна будет иметь поддержку слуховых аппаратов.

"После переходного периода американцы с потерей слуха больше не будут ограничены в выборе устройств", – заметили авторы материала.

Также Федеральная комиссия по связи установила правила, по которым все смартфоны должны иметь понятную для пользователя функцию увеличения и уменьшения громкости, работающую "без искажений".

Кроме того, требования FCC имеют и обратную силу – доступные на рынке слуховые устройства должны будут работать со всеми смартфонами.

Ранее врач-онколог и радиолог рассказал о том, влияют ли мобильные телефоны на здоровье мозга.