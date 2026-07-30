В США испугались китайских человекоподобных роботов

Федеральная комиссия США по связи запретила ввозить в страну китайских человекоподобных роботов из-за возможной слежки за американцами, сообщает Zakon.kz.

Вышеназванная комиссия определила роботов как "передовые роботизированные устройства", к которым относятся человекоподобные и похожие на животных аппараты. Об этом пишет The Guardian.

"Современные роботизированные устройства собирают данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для слежки за американцами, расширения возможностей иностранных разведывательных служб или дистанционного управления роботами", – говорится в заключении комиссии.

United States bans new Chinese-made advanced robots including humanoid robots and quadrupeds from US market over national security risks. pic.twitter.com/iqSqbhb2il — GFN (@GFNIND) July 29, 2026

Помимо человекоподобных роботов комиссия запретила использовать подключенные инверторы питания, которые позволяют возобновляемым источникам энергии и батареям подключаться к сетям и оборудованию центров обработки данных. Отмечается, что ограничения распространяются только на модели роботов и инверторов, которые еще не поступили в продажу.

"При этом комиссия имеет право отзывать разрешения на торговлю моделями, которые уже разрешены к приобретению в США", – говорится в публикации.

В редакции The Guardian отмечают, что эти ограничения указывают на цель администрации президента Дональда Трампа по продвижению технологий, произведенных в США, и на стремление перенести производство на местный уровень.

В Китае оперативно ответили на решение США.

"Протекционизм не сделает США более конкурентоспособными. Напротив, он только навредит американским компаниям и потребителям", – отметили чиновники.

China responds to US’s ban on advanced Chinese humanoid & quadruped robots:



"Protectionism won't make the US more competitive. Instead, it will only hurt American companies and consumers."



Again, just like EVs, can't win, so ban.🤷

Again, national security excuse.🤷 pic.twitter.com/socZXooC3n — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) July 29, 2026

Днями ранее президент США Дональд Трамп потребовал от лидера республиканцев в Сенате не уходить на каникулы.