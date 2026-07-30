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Мир

В США испугались китайских человекоподобных роботов

США против человекоподобных роботов из Китая, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 07:27 Фото: cnn
Федеральная комиссия США по связи запретила ввозить в страну китайских человекоподобных роботов из-за возможной слежки за американцами, сообщает Zakon.kz.

Вышеназванная комиссия определила роботов как "передовые роботизированные устройства", к которым относятся человекоподобные и похожие на животных аппараты. Об этом пишет The Guardian.

"Современные роботизированные устройства собирают данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для слежки за американцами, расширения возможностей иностранных разведывательных служб или дистанционного управления роботами", – говорится в заключении комиссии.

Помимо человекоподобных роботов комиссия запретила использовать подключенные инверторы питания, которые позволяют возобновляемым источникам энергии и батареям подключаться к сетям и оборудованию центров обработки данных. Отмечается, что ограничения распространяются только на модели роботов и инверторов, которые еще не поступили в продажу.

"При этом комиссия имеет право отзывать разрешения на торговлю моделями, которые уже разрешены к приобретению в США", – говорится в публикации.

В редакции The Guardian отмечают, что эти ограничения указывают на цель администрации президента Дональда Трампа по продвижению технологий, произведенных в США, и на стремление перенести производство на местный уровень.

В Китае оперативно ответили на решение США.

"Протекционизм не сделает США более конкурентоспособными. Напротив, он только навредит американским компаниям и потребителям", – отметили чиновники.

Днями ранее президент США Дональд Трамп потребовал от лидера республиканцев в Сенате не уходить на каникулы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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