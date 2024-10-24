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Какие тренировки подавляют чувство голода

Какие тренировки подавляют чувство голода, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 20:54 Фото: pixabay
Американские ученые из Университета штата Вирджиния выяснили, что интенсивные тренировки могут подавлять чувство голода. При этом женщины более восприимчивы к этой реакции по сравнению с мужчинами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of the Endocrine Society, команда изучила, как физические упражнения влияют на уровень гормона грелина, регулирующего аппетит. Согласно данным издания, восемь мужчин и шесть женщин голодали всю ночь, а потом тренировались с разной нагрузкой. В это время эксперты проводили обследование.

Выяснилось, что грелин оказывает широкое биологическое действие в таких областях, как энергетический баланс, аппетит, гомеостаз глюкозы, иммунитет, сон и память.

"Мы обнаружили, что высокоинтенсивные упражнения подавляют уровень грелина больше, чем упражнения средней интенсивности. Кроме того, мы обнаружили, что люди чувствовали себя менее голодными после энергичных тренировок по сравнению со средней нагрузкой", – отметила ведущий автор научной работы, доктор Кара Андерсон.

Ранее эксперты заявили, что тренировки способны вызвать всплески озарения.

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