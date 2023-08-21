Какие продукты могут вызвать чувство голода

Диетологи назвали продукты, которые вызывают голод и потому противопоказаны тем, кто хочет сбросить вес, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Москва 24" врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал такие "опасные" продукты. Это кислые овощи и фрукты: органические кислоты раздражают желудок и повышают его моторику, из-за чего чувство голода обостряется.

Также голод могут усиливать сахар и все сладости. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, в итоге выбрасывается много инсулина, и количество сахара в крови также быстро снижается. А когда его резко становится мало, опять хочется есть.

И наконец, алкоголь: спиртные напитки расширяют поры в мембранах клеток, и туда из крови уходит глюкоза. Ее количество уменьшается, из-за чего повышается аппетит.

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