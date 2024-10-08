Тренировки способны вызвать всплески озарения, заявили эксперты
Как пишет журнал PLOS Biology, ученые провели эксперимент – ежедневно в пяти месяцев сканировали мозг и отслеживали поведенческую активность добровольца. Они вычислили, что реакции мозга на физические упражнения, настроение и частоту дыхания проявляются постепенно в течение периода времени. Эксперты выявили сильную связь между изменениями сердечного ритма и мозговой деятельностью во время отдыха.
Оказалось, что физическая активность положительно влияет на взаимодействие областей мозга, потенциально воздействуя на память и когнитивную гибкость. Даже незначительные изменения настроения и сердечного ритма оставляют стойкие отпечатки на срок до двух недель.
Реакции специалисты университета разделили на два типа:
- краткосрочная волна, длящаяся менее семи дней,
- и долгосрочная волна, длящаяся до пятнадцати дней.
В первом случае волна отражает быструю адаптацию, например, как плохой сон влияет на способность сосредотачиваться. Длинная волна предполагает более постепенные эффекты, особенно в областях, связанных с вниманием и памятью.
Ученые надеются, что их открытие станет основой для новых исследований, которые объединят данные о состоянии мозга с повседневной жизнью, чтобы помочь персонализировать лечение психических расстройств.
Ранее эксперты выявили, что антипригарная посуда и водонепроницаемая одежда ухудшают сон.