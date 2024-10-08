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Тренировки способны вызвать всплески озарения, заявили эксперты

Как тренировки влияют на когнитивные способности человека, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 00:47 Фото: pixabay
Специалисты Университета Аалто и Оулуского в Финляндии заявили, что физические занятия способны спровоцировать когнитивные всплески спустя некоторое время после тренировки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал PLOS Biology, ученые провели эксперимент – ежедневно в пяти месяцев сканировали мозг и отслеживали поведенческую активность добровольца. Они вычислили, что реакции мозга на физические упражнения, настроение и частоту дыхания проявляются постепенно в течение периода времени. Эксперты выявили сильную связь между изменениями сердечного ритма и мозговой деятельностью во время отдыха.

Оказалось, что физическая активность положительно влияет на взаимодействие областей мозга, потенциально воздействуя на память и когнитивную гибкость. Даже незначительные изменения настроения и сердечного ритма оставляют стойкие отпечатки на срок до двух недель.

Реакции специалисты университета разделили на два типа: 

  • краткосрочная волна, длящаяся менее семи дней,
  • и долгосрочная волна, длящаяся до пятнадцати дней.

В первом случае волна отражает быструю адаптацию, например, как плохой сон влияет на способность сосредотачиваться. Длинная волна предполагает более постепенные эффекты, особенно в областях, связанных с вниманием и памятью.

Ученые надеются, что их открытие станет основой для новых исследований, которые объединят данные о состоянии мозга с повседневной жизнью, чтобы помочь персонализировать лечение психических расстройств.

Ранее эксперты выявили, что антипригарная посуда и водонепроницаемая одежда ухудшают сон.

Елена Беляева
Финляндия 2024 год Физкультура Здоровье Наука Исследования
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