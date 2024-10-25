Ученые нашли углерод в далеком межзвездном облаке

Группа ученых из Массачусетского технологического института, Университета Британской Колумбии и обсерватории Грин-Бэнк зафиксировала присутствие пирена в далеком межзвездном облаке TMC-1, что может дать новые данные о происхождении углерода в Солнечной системе, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Science, рассматривает роль полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), таких как пирен, которые представляют собой крупные молекулы с углеродом в составе. Обнаружение пирена в межзвездной среде может означать, что подобные молекулы могли внести вклад в углеродное насыщение нашей планетной системы, аналогично недавно обнаруженному пирену в образцах астероида Рюгу.

Поскольку молекула пирена симметрична и трудно обнаружима обычными радиоастрономическими методами, ученые сфокусировались на ее изомере — цианопирене, обладающем характерным вращательным спектром. Используя радиотелескоп Грин-Бэнк (GBT), они зарегистрировали сигналы, свидетельствующие, что цианопирен составляет примерно 0,1% углерода в TMC-1. Это значительная концентрация, учитывая множество других углеродсодержащих молекул в космосе. Обнаружение ПАУ при температуре около 10 кельвинов предполагает, что такие молекулы могут формироваться в экстремально холодных условиях, аналогичных ранней Солнечной системе.

Идентификация ПАУ, таких как пирен, в космосе ранее была возможна лишь косвенно. Теперь же их присутствие в межзвездной среде и в метеоритах указывает, что эти молекулы могли быть важным источником углерода для планет и тел Солнечной системы. В дальнейшем исследователи планируют искать еще более крупные ПАУ в облаке TMC-1, чтобы лучше понять их происхождение и влияние на раннюю Солнечную систему.

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