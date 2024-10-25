Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые нашли углерод в далеком межзвездном облаке

Ученые нашли углерод в далеком межзвездном облаке, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 01:53 Фото: pixabay
Группа ученых из Массачусетского технологического института, Университета Британской Колумбии и обсерватории Грин-Бэнк зафиксировала присутствие пирена в далеком межзвездном облаке TMC-1, что может дать новые данные о происхождении углерода в Солнечной системе, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Science, рассматривает роль полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), таких как пирен, которые представляют собой крупные молекулы с углеродом в составе. Обнаружение пирена в межзвездной среде может означать, что подобные молекулы могли внести вклад в углеродное насыщение нашей планетной системы, аналогично недавно обнаруженному пирену в образцах астероида Рюгу.

Поскольку молекула пирена симметрична и трудно обнаружима обычными радиоастрономическими методами, ученые сфокусировались на ее изомере — цианопирене, обладающем характерным вращательным спектром. Используя радиотелескоп Грин-Бэнк (GBT), они зарегистрировали сигналы, свидетельствующие, что цианопирен составляет примерно 0,1% углерода в TMC-1. Это значительная концентрация, учитывая множество других углеродсодержащих молекул в космосе. Обнаружение ПАУ при температуре около 10 кельвинов предполагает, что такие молекулы могут формироваться в экстремально холодных условиях, аналогичных ранней Солнечной системе.

Идентификация ПАУ, таких как пирен, в космосе ранее была возможна лишь косвенно. Теперь же их присутствие в межзвездной среде и в метеоритах указывает, что эти молекулы могли быть важным источником углерода для планет и тел Солнечной системы. В дальнейшем исследователи планируют искать еще более крупные ПАУ в облаке TMC-1, чтобы лучше понять их происхождение и влияние на раннюю Солнечную систему.

Ранее ученые зафиксировали рост неизлечимой супербактерии, связанной с распространенным антибиотиком. 

Читайте также

Археологи в Гонконге впервые обнаружили окаменелости динозавров
Археологи в Гонконге впервые обнаружили окаменелости динозавров
аккумулятор, зарядка аккумулятора, техника, автомобили
Найден дешевый способ восстановления аккумуляторов
космос, приземление космического корабля,
Кадры приземления корабля Crew Dragon показали в "Роскосмосе"
Диана Абдуллаева
2024 год Ученые Наука Интересные факты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Названы 7 пород собак, которые считаются самыми крепкими по здоровью
Питомцы без забот: 7 пород собак, которые проживут долгие годы
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: