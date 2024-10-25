5 научных фактов о любви – исследование

Ученые уверены: одно лишь присутствие любимого человека сильно влияет на физическое состояние людей. Представляем подборку научных исследований о любви на Zakon.kz.

1. Любовь облегчает физическую боль

Одно присутствие любимого человека рядом помогает чувствовать себя спокойнее и легче справляться со стрессом, снижает артериальное давление и даже увеличивает толерантность к физической боли.

Одно из предположений, почему так происходит: при прикосновении любимого человека мы чувствуем, что нас понимают. Это активизирует механизмы системы вознаграждения мозга, которые притупляют боль. Но ученым только предстоит разобраться, как именно это работает. Эти эксперименты могут помочь по-новому взглянуть на партнерские роды или присутствие второй половинки при каких-то болезненных манипуляциях.

2. Любовь на расстоянии может укрепить отношения

У партнеров, находящихся далеко друг от друга, часто более высокий уровень близости и доверия по сравнению с теми, кто встречается ежедневно. Это связано с тем, что люди в таких парах больше раскрываются друг перед другом в общении и чаще делятся своими чувствами, что усиливает ощущение понимания и поддержки.

3. Любовь похожа на зависимость

Когда мы влюбляемся, в мозге происходит резкий выброс нейромедиаторов: дофамина, серотонина, окситоцина. В результате мы чувствуем прилив возбуждения и радости. Это настоящий "дофаминовый удар", который воздействует на систему вознаграждения мозга. У влюбленного человека она активизируется даже при взгляде на фотографию партнера.

Интересно, что система вознаграждения отвечает не только за развитие романтической привязанности, но и за формирование различных зависимостей, в том числе – от психоактивных веществ. Поэтому у влюбленных людей, особенно в самом начале страстного романа, могут проявляться симптомы, которые обычно связывают с употреблением чего-то запрещенного.

4. Сердцебиение влюбленных синхронизируется

Сердца влюбленных действительно могут биться в унисон. Такой необычный паттерн показал эксперимент, который провели ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. В нем участвовали 32 пары, состоявшие в романтических отношениях. Им предложили смотреть друг другу в глаза на протяжении трех минут, не разговаривая. И спустя некоторое время частота их сердечных сокращений и ритмы дыхания начинали совпадать.

5. Любовь может менять восприятие времени

Когда мы рядом с партнером, время пролетает с космической скоростью. Так что фраза "счастливые часов не наблюдают" имеет научное подтверждение.

В одном из экспериментов добровольцы реагировали на звуки и фотографии счастливых и испуганных лиц. Взаимодействие с каждым из этих стимулов длилось доли секунды. А задача участников была — оценить, какие из них были короче, а какие длиннее.

В промежутках между сокращениями сердца респондентам казалось, что стимулы демонстрировали дольше – как будто время замедлилось. А в момент удара они сменялись быстрее – как будто время ускорялось.

Когда вы идете на свидание с тем, кто вам нравится, ваше сердце бьется чаще из-за волнения и возбуждения. И это вполне может стать причиной того, что встреча пролетит незаметно.

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