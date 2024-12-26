Порядок приобретения товаров, работ, услуг для научных исследований утвердили в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 26 ноября 2024 года утвердил Правила приобретения научно-исследовательскими институтами и вузами товаров, работ, услуг для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что закуп товаров, работ, услуг вузами и научно-исследовательскими институтами для научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 4 закона "О науке и технологической политике" и организуется структурным подразделением организации заказчика (ответственным лицом), наделённым функцией по осуществлению закупа.

Основными задачами закупа являются:

повышение качества научных исследований через обеспечение научно-исследовательских институтов, организаций высшего и (или) послевузовского образования качественными товарами и услугами, необходимыми для проведения научных исследований;

эффективное использование бюджетных средств через обеспечение экономически целесообразного расходования бюджетных средств при закупе товаров, работ и услуг;

обеспечение конкуренции через создание условий для честной и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, что способствует улучшению качества товаров, услуг, работ и снижению их стоимости;

эффективное использование научного оборудования через представление субъектам научной и (или) научно-технической деятельности доступа к совместному (коллективному) использованию приобретенного оборудования через E-lab;

обеспечение прозрачности и открытости закупок, через установление четких и прозрачных процедур закупок, в целях исключения коррупционных рисков и злоупотребления.

Закуп товаров, работ научно-исследовательскими институтами и вузами, реализующими научные исследования и научные работы по государственному заказу, проводится в текущем году из средств предусмотренного бюджета на текущий финансовый год.

Для организации закупа и принятия решения о выборе потенциального поставщика создается закупочная Комиссия.

Заказчик формирует сведения о предстоящих закупах товаров на следующий календарный год не позднее 30 ноября соответствующего года. Данные сведения размещают на официальном сайте организации заказчика по проектам или программам в рамках грантового и программно-целевого финансирований в рамках предусмотренного бюджета на соответствующий финансовый год.

Сведения о предстоящих закупах товаров включают:

перечень товаров, планируемых к закупу для научных исследований в текущем году в рамках выполнения государственного заказа, которые планируется закупить с указанием характеристик;

планируемую стоимость;

обоснование необходимости закупа оборудования с указанием производителя из перечня E-lab;

сведения о гарантии и постгарантийном периоде обслуживания;

планируемые сроки заключения договора закупа;

контакты ответственных сотрудников, отвечающие за закуп;

условия оплаты.

Сформированные сведения о предстоящих закупах подлежат утверждению руководителем заказчика.

Руководитель подразделения закупок заказчика либо лицо, уполномоченное руководителем на осуществление закупа от заказчика, предоставляет секретарю Комиссии коммерческие предложения или прайс-листы на закупаемые товары, работы, услуги.

В случае представления менее трех коммерческих предложений или прайс-листов на закупаемые товары, работы, услуги, Комиссия признает закуп не состоявшимся. Повторный закуп проводится в течение одного календарного месяца.

Комиссия проверяет представленные коммерческие предложения или прайс-листы на соответствие требованиям спецификации, сроков поставки, репутации потенциального поставщика, соответствие правовым и регуляторным требованиям и условиям оплаты, а при стоимости оборудования, превышающем 10 000 МРП (39 320 000 тенге в 2025 году), — на отсутствие оборудования в E-lab.

E-lab — модуль Единой информационной системы науки Казахстана, предназначенная для учета и анализа материально-технической базы, предназначенной для обеспечения научной деятельности в исследовательских институтах и организациях высшего и (или) послевузовского образования.

При стоимости оборудования, превышающем 10 000 МРП закуп оборудования проводится с использованием E-lab.

При этом Комиссия, рассмотрев ценовые предложения (конкурсные ценовые предложения) или коммерческие предложения (прайс-лист)), принимает решение о закупе оборудования основываясь на:

соответствии требованиям спецификации;

цене и стоимости;

сроках поставки;

репутации потенциального поставщика;

соответствии правовым и регуляторным требованиям;

условиях оплаты;

наличии оборудования в E-lab.

Закуп оборудования стоимостью свыше 10 000 МРП проводится способом запроса ценовых предложений (конкурсными ценовыми предложениями) с использованием сведений о стоимости при наличии аналогичного оборудования в E-lab.

Заказчик интегрирует свои процессы с платформой для согласования условий поставки и оплаты, а также отслеживания статуса заказа.

Центр формирует и выгружает отчеты по закупленному оборудованию через E-lab, которые содержат информацию о закупах, потенциальных поставщиках, сроках поставки и текущем статусе оборудования не позднее последней пятницы каждого месяца.

В течение финансового года годовой объем закупа однородных товаров, работ, услуг не делится на части, размер одной из которых менее 10 000 МРП.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается членами Комиссии.

По результатам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений потенциальных поставщиков, Комиссия оформляет протокол об итогах закупок товаров, работ, услуг, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами, а также секретарем конкурсной Комиссии.

Копия протокола об итогах закупок товаров, работ, услуг представляется заказчиком после подведения итогов закупок товаров, работ, услуг способом конкурса по требованию любого потенциального поставщика, представившего коммерческое предложение, в течении трех рабочих дней.

Заключение договора осуществляется на основании решения Комиссии.

Приказ вводится в действие c 1 января 2025 года