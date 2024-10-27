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Стало известно, откуда у больных шизофренией появляются голоса в голове

мозг, психология, нейроны, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 16:14 Фото: pixabay
Больные шизофренией люди слышат в голове "голоса" из-за сбоев в некоторых цепочках нейронов, которые соединяют моторную и звуковые системы мозга, сообщает Zakon.kz.

К соответствующему выводу пришли ученые Шанхайского университета Цзяотун, пишет PLoS Biology.

Группа нейрофизиологов провела исследование, в ходе которого наблюдала за 20 пациентами с шизофренией. Половина из них жаловалась на "голоса в голове", а остальные – нет.

Таким образом удалось установить, что у пациентов по-разному работают два набора цепочек нейронов, ответственные за моторные и сенсорные регионы мозга. В частности, мозг части людей с "голосами" оказался почти не способен фильтровать сенсорную информацию.

"Проведенное нами исследование показало, что подобные пациенты теряют способность различать реальность и фантазию в результате появления сбоев в некоторых цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковые системы мозга", – отмечается в статье.

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Андрей Дюсупов
2024 год Ученые Здоровье Психиатрия Интересные факты Исследования
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