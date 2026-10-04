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Советы

Почему у молодых появляются забывчивость и проблемы с концентрацией

Почему у молодых появляются забывчивость и проблемы с концентрацией, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 01:52 Фото: magnific.com
Терапевт Юлия Кондальская рассказала о том, что забывчивость, проблемы с концентрацией и ощущение "тумана в голове" у молодых людей нередко связаны не с заболеваниями мозга, а с образом жизни и нарушениями в работе организма, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT она отметила, что постоянная информационная нагрузка, многозадачность, хронический стресс и недостаток сна могут негативно влиять на когнитивные функции.

Для поддержания памяти и концентрации врач рекомендует спать по семь-девять часов, регулярно заниматься аэробными упражнениями, придерживаться рациона средиземноморского типа, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, а также отказаться от курения.

По словам Кондальской, универсальных препаратов для улучшения памяти не существует. При этом многие нарушения можно скорректировать, если своевременно установить их причину.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врачи назвали лучшее время для отпуска.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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