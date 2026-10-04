Почему у молодых появляются забывчивость и проблемы с концентрацией
В беседе с RT она отметила, что постоянная информационная нагрузка, многозадачность, хронический стресс и недостаток сна могут негативно влиять на когнитивные функции.
Для поддержания памяти и концентрации врач рекомендует спать по семь-девять часов, регулярно заниматься аэробными упражнениями, придерживаться рациона средиземноморского типа, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, а также отказаться от курения.
По словам Кондальской, универсальных препаратов для улучшения памяти не существует. При этом многие нарушения можно скорректировать, если своевременно установить их причину.
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