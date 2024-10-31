Когда дороги и села в Казахстане покроют интернетом

Фото: Zakon.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в Сенате 31 октября 2024 года рассказал, что будет сделано для покрытия интернетом дорог и сел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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