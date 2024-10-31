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Когда дороги и села в Казахстане покроют интернетом

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в Сенате 31 октября 2024 года рассказал, что будет сделано для покрытия интернетом дорог и сел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев отметил, что ведется работа с акиматами на местах и мобильными операторами. 

"Сейчас разрабатывают акиматы проектно-сметную документацию, подняли вопрос по республиканским дорогам, по дорогам областного значения. ПСД прорабатываются, их где-то более 400. Почти все уже завершены. Пара областей на подходе. Более 50 из 400 экспертиз получили. Со следующего года начнется активное строительство антенно-мачтовых сооружений уже для установки базовых станций, подводка электроэнергии, оптоволокна. Дороги будут покрыты, требуется более 400 антенно-мачтовых сооружений", – сообщил министр.

Путем этой программы планируется покрыть оптоволокном 90% сельских населенных пунктов и примерно 10% – спутниковым интернетом. 

31 октября 2024 года Жаслан Мадиев поделился планами расширения IT-индустрии в Казахстане.

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