Когда дороги и села в Казахстане покроют интернетом
Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в Сенате 31 октября 2024 года рассказал, что будет сделано для покрытия интернетом дорог и сел Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Жаслан Мадиев отметил, что ведется работа с акиматами на местах и мобильными операторами.
"Сейчас разрабатывают акиматы проектно-сметную документацию, подняли вопрос по республиканским дорогам, по дорогам областного значения. ПСД прорабатываются, их где-то более 400. Почти все уже завершены. Пара областей на подходе. Более 50 из 400 экспертиз получили. Со следующего года начнется активное строительство антенно-мачтовых сооружений уже для установки базовых станций, подводка электроэнергии, оптоволокна. Дороги будут покрыты, требуется более 400 антенно-мачтовых сооружений", – сообщил министр.
Путем этой программы планируется покрыть оптоволокном 90% сельских населенных пунктов и примерно 10% – спутниковым интернетом.
31 октября 2024 года Жаслан Мадиев поделился планами расширения IT-индустрии в Казахстане.
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