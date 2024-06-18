Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жаслан Мадиев рассказал, когда появится интернет на трассах Казахстана

МЦРИАП, Казахстан, интернет , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 11:59 Фото: primeminister.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства 18 июня 2024 года рассказал, когда на дорогах страны появится интернет, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев заявил, что для обеспечения мобильным интернетом республиканских автодорог необходима соответствующая цифровая инфраструктура.

"На сегодня акиматами проводятся работы по разработке проектно-сметной документации по 243 антенно-мачтовым сооружениям (АМС) вдоль республиканских дорог. Их строительство планируется в 2025-2026 годах", – указал он.

По данным министра, по 13 АМС получены положительные заключения экспертиз. Еще по 141 АМС ведется разработка проектно-сметной документации и по 84 АМС акиматы планируют начать конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной документации в третьем квартале 2024 года.

23 мая председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказал, когда и какой интернет появится в казахстанских поездах.

Читайте также

BI Group выкупает квартиры для пострадавших от паводков в ЗКО
BI Group выкупает квартиры для пострадавших от паводков в ЗКО
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
Какие зарплаты платили казахстанским спасателям во время борьбы с паводками
Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области
Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области
Мадина Мамырханова
МЦРИАП Казахстан 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: