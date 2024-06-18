Жаслан Мадиев рассказал, когда появится интернет на трассах Казахстана

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства 18 июня 2024 года рассказал, когда на дорогах страны появится интернет, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев заявил, что для обеспечения мобильным интернетом республиканских автодорог необходима соответствующая цифровая инфраструктура.

"На сегодня акиматами проводятся работы по разработке проектно-сметной документации по 243 антенно-мачтовым сооружениям (АМС) вдоль республиканских дорог. Их строительство планируется в 2025-2026 годах", – указал он.

По данным министра, по 13 АМС получены положительные заключения экспертиз. Еще по 141 АМС ведется разработка проектно-сметной документации и по 84 АМС акиматы планируют начать конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной документации в третьем квартале 2024 года.

23 мая председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказал, когда и какой интернет появится в казахстанских поездах.