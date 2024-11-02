Почему люди целуются и причем тут обезьяны: появилось новое объяснение

Психолог из Уорикского университета пришел к выводу, что поцелуи, как особый вид поведения, достались человеку от шимпанзе и бонобо, а делает человек это не для удовольствия, сообщает Zakon.kz.

Исследование британца Адриано Ламейр, которое опубликовано в журнале Evolutionary Anthropology, идет рядом с популярными гипотезами других ученых. Вот две самых известных из них. Первая гласит, что оральная стимуляция напрямую связана с памятью о младенчестве, когда вскармливание материнской грудью давало нашим предкам не только ощущение сытости, удовлетворения и покоя, но и абсолютной защищенности.

Второе объяснение: при поцелуе происходит обмен информацией, которая считывается на бессознательном уровне – через запах, вкус и тактильные ощущения. По сути, один поцелуй сообщает, стоит ли завязывать отношения с этим человеком или нет, подходит ли он в качестве партнера. По сути, это древнейший биологический тест на совместимость.

Однако Ламейр все же предложил несколько иную версию, объясняющую происхождение поцелуев. По его мнению, они могли возникнуть как следствие привычки по уходу за шерстью, характерной для древних предков человекообразных обезьян.

"Поцелуй – это сигнал особой привязанности на всех континентах и в разных культурах на протяжении тысячелетий. Почему мы производим выпячивание губ и легкое всасывание при прикосновении к другому? Обезьяны-капуцины засовывают пальцы в глаза своим друзьям в знак привязанности, но почему у людей развилась привычка целоваться? Я предлагаю гипотезу эволюции человеческих поцелуев, связанную с социальным поведением высших приматов", – говорится в исследовании ученого.

Ламейр считает, что поцелуй мог стать эволюционным отголоском груминга, который практикуют обезьяны. Так называют процесс взаимного ухода за внешностью, когда приматы вычищают друг другу шерсть. Наши предки, возможно, вытягивали губы, чтобы удалять мусор и паразитов из шерсти сородича, и со временем это преобразовалось в поцелуй.

"Гигиеническая значимость ухода за собой снизилась в ходе эволюции человека из-за потери шерсти, но во время коротких процедур груминга конечная стадия "поцелуя" сохранилась и в конечном итоге осталась единственным следствием этого ритуала, который укреплял социальные связи у обезьяньих предков", – считает психолог.

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