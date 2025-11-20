Когда и почему люди научились целоваться – исследование

Оказалось, что поцелуи – это древнее поведенческое свойство человекообразных обезьян, возникшее у общего предка этой группы примерно 21,5-16,9 млн лет назад. Исследователи назвали это поведение неагрессивным контактом рот в рот, не связанным с передачей пищи, сообщает Zakon.kz.

В ходе наблюдений и опытов ученые из Оксфорда смогли доказать, что подобное поведение встречается у современных шимпанзе, бонобо и орангутанов, пишет журнал Evolution and Human Behavior.

"Применяя филогенетический анализ и байесовское моделирование, исследователи реконструировали эволюционную историю поцелуев и пришли к выводу, что этот жест сохранялся на протяжении миллионов лет. Такой подход позволяет изучать признаки поведения, которые не оставляют ископаемых следов", – рассказал изданию профессор Стюарт Уэст.

Специалисты также предполагают, что поцелуи могли быть характерны и для неандертальцев, о чем свидетельствуют данные о передаче микробов через слюну.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе способны менять свои взгляды при появлении новых данных. Это доказывает, что эти обезьяны, как и люди, могут пересматривать решения на основе силы доказательств.