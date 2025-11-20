#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
518.19
597.32
6.43
Наука и технологии

Когда и почему люди научились целоваться – исследование

поцелуй, обезьяны, ученные, исследование, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 19:54 Фото: pixabay
Оказалось, что поцелуи – это древнее поведенческое свойство человекообразных обезьян, возникшее у общего предка этой группы примерно 21,5-16,9 млн лет назад. Исследователи назвали это поведение неагрессивным контактом рот в рот, не связанным с передачей пищи, сообщает Zakon.kz.

В ходе наблюдений и опытов ученые из Оксфорда смогли доказать, что подобное поведение встречается у современных шимпанзе, бонобо и орангутанов, пишет журнал Evolution and Human Behavior.

"Применяя филогенетический анализ и байесовское моделирование, исследователи реконструировали эволюционную историю поцелуев и пришли к выводу, что этот жест сохранялся на протяжении миллионов лет. Такой подход позволяет изучать признаки поведения, которые не оставляют ископаемых следов", – рассказал изданию профессор Стюарт Уэст.

Специалисты также предполагают, что поцелуи могли быть характерны и для неандертальцев, о чем свидетельствуют данные о передаче микробов через слюну.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе способны менять свои взгляды при появлении новых данных. Это доказывает, что эти обезьяны, как и люди, могут пересматривать решения на основе силы доказательств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Почему люди целуются и причем тут обезьяны: появилось новое объяснение
16:20, 02 ноября 2024
Почему люди целуются и причем тут обезьяны: появилось новое объяснение
Ученые выяснили, какие люди добрее
21:27, 15 апреля 2025
Ученые выяснили, какие люди добрее
Почему во время депрессии людей тянет на сладкое и жирное
15:15, 06 февраля 2025
Почему во время депрессии людей тянет на сладкое и жирное
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: