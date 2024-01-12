Большие и яркие: в Алматинском зоопарке появились новые обитатели

В Алматинском зоопарке появились новые жильцы – это самка белого медведя, зебры, особи амурского тигра, самка шимпанзе и розовый фламинго, сообщает Zakon.kz.

Глава Управления культуры Гани Майлибаев заявил, что в 2023 году получен приплод 80 особей от уже имевшихся в зоопарке 25 видов животных.

Среди них голубой баран, жеребенок шотландской пони, кенгуру, дикобраз, кошачьи лемуры, пятнистый олень, як домашний, зебра Чапмана, бегемот, бородач, кумай, японский журавль, горный гусь, африканская гадюка, восточный колобус и другие.



Наибольшее внимание привлекает белая медведица по кличке Пурга. Ей уже 6 лет, и она живет в просторном вольере почти в полгектара с двумя бассейнами.

"Мы очень долго ждали это событие. Почти два с половиной года ушли на поиски нового белого мишки и переговоры о его доставке в Алматы. В итоге белая медведица была получена нами бесплатно. Сейчас мы ведем переговоры с одним из зоопарков Швеции, чтобы у нашей Пурги появился партнер". Гани Майлибаев

Тем временем уже полюбившийся посетителям Алматинского зоопарка самец шимпанзе по кличке Паша в прошлом году обрел пару в лице Лолы, которую также доставили из Москвы, как и Пургу.

Первое время обезьяны жили раздельно и могли наблюдать друг за другом со стороны. Сейчас животные привыкли друг к другу и подружились. Аналогичным образом удалось подобрать самку для амурского тигра Урмана. Кроме того, зоопарк пополнился семейством зебр Гранта, которые вместе со слонами, бегемотами и антилопами станут обитателями нового комплекса "Африканская саванна", строительство которого начнется в конце 2024 года.

Напомним, в 2023 году специалисты Алматинского зоопарка сумели спасти самца снежного барса, который был обнаружен истощенным близ села Сарбастау Нарынкольского района. После почти трех месяцев лечения и ухода животное было выпущено на волю на территории Иле-Алатауского нацпарка.