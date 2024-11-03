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В формулировке первого закона Ньютона нашли ошибку

физика, формулы, наука, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 09:22 Фото: pixabay
Первый закон Исаака Ньютона содержит значимую ошибку перевода. Об этом заявил филолог Дэниель Хук, который обнаружил это спустя более чем 300 лет после публикации научной работы, сообщает Zakon.kz.

Напомним, закон был опубликован в "Началах" в 1687 году. Исследование Хука, который утверждает об ошибке перевода, разместили в журнале Philosophy of Science.

"Чаще всего используется формулировка закона "тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действует внешняя сила". Однако союз, переведенный как "если", точнее перевести как "потому что" или "вследствие", – отмечает филолог.

Он считает, что такое уточнение помогает устранить прежде возникавшие у физиков разногласия при трактовке закона.

Ранее американские ученые из Университета штата Огайо выявили элемент, за счет которого вирусное семейство артеривирусов может передаваться от животных людям.

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