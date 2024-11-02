Животные вирусы способны вызвать новую пандемию – исследование

Американские ученые из Университета штата Огайо выявили элемент, за счет которого вирусное семейство артеривирусов может передаваться от животных людям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nature Communications, артеривирусы широко распространены среди многих видов млекопитающих по всему миру, включая нечеловекообразных приматов, свиней и лошадей, но до сих пор не были обнаружены у человека.

Выяснилось, что часто носитель заболевания не выдает никаких признаков. Между тем, вирус способен вызвать у свиней пневмонию и выкидыши у беременных животных. В других случаях новые штаммы способны стать причиной геморрагической лихорадки или энцефалита.

Опасность артеривирусов в том, что при смене хозяев они становятся более вирулентными, что дает им время для эволюции и повышения шансов на передачу.

Ученые провели скрининг и выявили два гена FCGRT и B2M. Они провели исследование, результаты которого показали, что FcRn используется для проникновения в клетку-хозяина по меньшей мере пятью артеривирусами, которые заражают обезьян, свиней и лошадей. Как уточняется, удаление гена FCGRT из клеток-хозяев блокировало инфекцию, а предварительная обработка клеток антителом против FcRn защитило их заражения.

По словам специалистов, обнаруженное антитело может стать одним из способов борьбы с артеривирусами, если те в будущем станут опасны для человека и приведут к новой пандемии.

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