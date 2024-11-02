Животные вирусы способны вызвать новую пандемию – исследование
Как пишет Nature Communications, артеривирусы широко распространены среди многих видов млекопитающих по всему миру, включая нечеловекообразных приматов, свиней и лошадей, но до сих пор не были обнаружены у человека.
Выяснилось, что часто носитель заболевания не выдает никаких признаков. Между тем, вирус способен вызвать у свиней пневмонию и выкидыши у беременных животных. В других случаях новые штаммы способны стать причиной геморрагической лихорадки или энцефалита.
Опасность артеривирусов в том, что при смене хозяев они становятся более вирулентными, что дает им время для эволюции и повышения шансов на передачу.
Ученые провели скрининг и выявили два гена FCGRT и B2M. Они провели исследование, результаты которого показали, что FcRn используется для проникновения в клетку-хозяина по меньшей мере пятью артеривирусами, которые заражают обезьян, свиней и лошадей. Как уточняется, удаление гена FCGRT из клеток-хозяев блокировало инфекцию, а предварительная обработка клеток антителом против FcRn защитило их заражения.
По словам специалистов, обнаруженное антитело может стать одним из способов борьбы с артеривирусами, если те в будущем станут опасны для человека и приведут к новой пандемии.
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