Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какой витамин способен помочь пожилым людям при ночных судорогах в ногах

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 00:34 Фото: pixabay
Новое исследование показало, что витамин K2 способен снизить частоту, интенсивность и продолжительность ночных судорог ног у пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным журнала JAMA Internal Medicine, около 50-60% взрослых страдали от судорог ног по ночам хотя бы раз в жизни. 20% из них сталкиваются со значительным недомоганием и бессонницей, которые заставляют их обращаться за медицинской помощью.

Как уточняется, в течение двух недель у 199 человек в возрасте 65 лет и старше ученые зафиксировали два или более эпизодов судорог в ногах. Их случайным образом распределили в соотношении 1:1 для приема витамина К2 или капсулы плацебо ежедневно в течение восьми недель. Использование плацебо позволило специалистам минимизировать риск того, что улучшение у пациентов было бы связано с самовнушением.

В итоге, пишет издание, количество судорог в неделю составило 2,6 в группе витамина K2 и 2,7 в группе плацебо. После приема витамина частота в среднем снизилась до 0,96. Напротив, в группе плацебо средняя еженедельная частота спазмов выросла до 3,63. Разница между группами была статистически значимой и заметна уже на первой неделе.

Хотя потребуются дополнительные исследования, ученые заявляют, что витамин K2 может стать частью терапии ночных судорог в ногах.

Отметим, что наибольшее содержание К2 встречается в молоке и мясе травоядных животных.


Другие источники этого вещества:

  • топленое масло (для получения К2 достаточно употреблять 10-15 г в день);
  • курица;
  • яичные желтки;
  • твердый сыр (30 г в день);
  • домашний творог (100 г в день);
  • печень;
  • ферментированные продукты.

Ранее ученые заявили, что человечество приближается к верхнему пределу ожидаемой продолжительности жизни.

Елена Беляева
2024 год Здоровье Медицина Наука Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Эксперт Дана Утеген
Что думает эксперт о передаче услуг ЦОНов в Казахстане предпринимателям
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Новый вид мошенничества с садака: что важно знать казахстанцам
солнце
Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: