Какой витамин способен помочь пожилым людям при ночных судорогах в ногах

Новое исследование показало, что витамин K2 способен снизить частоту, интенсивность и продолжительность ночных судорог ног у пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным журнала JAMA Internal Medicine, около 50-60% взрослых страдали от судорог ног по ночам хотя бы раз в жизни. 20% из них сталкиваются со значительным недомоганием и бессонницей, которые заставляют их обращаться за медицинской помощью.

Как уточняется, в течение двух недель у 199 человек в возрасте 65 лет и старше ученые зафиксировали два или более эпизодов судорог в ногах. Их случайным образом распределили в соотношении 1:1 для приема витамина К2 или капсулы плацебо ежедневно в течение восьми недель. Использование плацебо позволило специалистам минимизировать риск того, что улучшение у пациентов было бы связано с самовнушением.

В итоге, пишет издание, количество судорог в неделю составило 2,6 в группе витамина K2 и 2,7 в группе плацебо. После приема витамина частота в среднем снизилась до 0,96. Напротив, в группе плацебо средняя еженедельная частота спазмов выросла до 3,63. Разница между группами была статистически значимой и заметна уже на первой неделе.

Хотя потребуются дополнительные исследования, ученые заявляют, что витамин K2 может стать частью терапии ночных судорог в ногах.

Отметим, что наибольшее содержание К2 встречается в молоке и мясе травоядных животных.



Другие источники этого вещества:

топленое масло (для получения К2 достаточно употреблять 10-15 г в день);

курица;

яичные желтки;

твердый сыр (30 г в день);

домашний творог (100 г в день);

печень;

ферментированные продукты.

Ранее ученые заявили, что человечество приближается к верхнему пределу ожидаемой продолжительности жизни.