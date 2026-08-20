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Советы

Судороги в ногах: когда это нормально, а когда стоит обратиться к врачу

боли в ногах, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:52 Фото: magnific
Ночные судороги в ногах не всегда связаны с усталостью или физической нагрузкой. В некоторых случаях они могут быть одним из симптомов заболеваний, требующих внимания, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали эксперты медицинского портала Healthline и врачи Кливлендской клиники (США), передает Metro.

По данным специалистов, причиной судорог могут быть:

  • болезнь двигательного нейрона;
  • периферическая нейропатия;
  • болезнь Паркинсона;
  • остеоартрит;
  • заболевания печени, почек и щитовидной железы;
  • диабет;
  • сердечно-сосудистые заболевания.

Медики отмечают, что при таких состояниях судороги обычно сопровождаются и другими симптомами. Среди них – сильная боль, отеки ног, мышечная слабость или покраснение кожи.

Впрочем, врачи Кливлендской клиники подчеркивают: в большинстве случаев ночные судороги не являются признаком опасной патологии.

"Почти у каждого человека старше 50 лет судороги случаются хотя бы однажды. Примерно у 40 процентов женщин во время беременности возникают судороги в ногах из-за увеличения веса", – уточнили они.

Специалисты также назвали более распространенные причины ночных спазмов. К ним относятся малоподвижный образ жизни, перенапряжение мышц, неправильная поза во время сидения и длительное стояние.

Кроме того, с возрастом сухожилия естественным образом укорачиваются, что также может провоцировать судороги. Таким образом, сама по себе ночная судорога чаще всего не говорит о серьезном диагнозе.

Однако если она регулярно повторяется и сопровождается болью, отеками, слабостью или изменениями кожи, это важный повод обратиться к врачу.

Ранее мы сообщали, что врач объяснил, как ходить с пользой.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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