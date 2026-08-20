Судороги в ногах: когда это нормально, а когда стоит обратиться к врачу
Об этом рассказали эксперты медицинского портала Healthline и врачи Кливлендской клиники (США), передает Metro.
По данным специалистов, причиной судорог могут быть:
- болезнь двигательного нейрона;
- периферическая нейропатия;
- болезнь Паркинсона;
- остеоартрит;
- заболевания печени, почек и щитовидной железы;
- диабет;
- сердечно-сосудистые заболевания.
Медики отмечают, что при таких состояниях судороги обычно сопровождаются и другими симптомами. Среди них – сильная боль, отеки ног, мышечная слабость или покраснение кожи.
Впрочем, врачи Кливлендской клиники подчеркивают: в большинстве случаев ночные судороги не являются признаком опасной патологии.
"Почти у каждого человека старше 50 лет судороги случаются хотя бы однажды. Примерно у 40 процентов женщин во время беременности возникают судороги в ногах из-за увеличения веса", – уточнили они.
Специалисты также назвали более распространенные причины ночных спазмов. К ним относятся малоподвижный образ жизни, перенапряжение мышц, неправильная поза во время сидения и длительное стояние.
Кроме того, с возрастом сухожилия естественным образом укорачиваются, что также может провоцировать судороги. Таким образом, сама по себе ночная судорога чаще всего не говорит о серьезном диагнозе.
Однако если она регулярно повторяется и сопровождается болью, отеками, слабостью или изменениями кожи, это важный повод обратиться к врачу.
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