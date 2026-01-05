Найден способ замедления старения клеток

Ученые из Корнеллского университета в США обнаружили, что внеклеточные везикулы, полученные из эмбриональных стволовых клеток, замедляют клеточное старение, подавляя окислительный стресс, сообщает Zakon.kz.

В соответствующей научной статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry, ведущий автор Шун Эномото и его коллеги исследуют, как внеклеточные везикулы из эмбриональных стволовых клеток могут защищать другие клетки от окислительного стресса. Этот стресс, возникающий из-за избытка свободных радикалов и недостатка антиоксидантов, приводит к тому, что клетки перестают функционировать и в конечном итоге погибают.

Однако после извлечения внеклеточных везикул из эмбриональных стволовых клеток, полученных от мышей, Эномото и его коллеги добавили их к обычным клеткам – клетки, подвергшиеся воздействию внеклеточных везикул, полностью остановили деградацию.

"Было удивительно наблюдать, как обработанные клетки продолжали расти еще долго после того, как рост необработанных клеток прекратился", – цитирует New Atlas Марка Антоняка, доцента кафедры молекулярной медицины, сотрудничавшего с Эномото.

Дальнейшие эксперименты показали, что внеклеточные везикулы останавливают старение, используя белок внеклеточного матрикса фибронектин, который покрывает их поверхности и затем вызывает высвобождение ферментов, блокирующих воздействие окислительного стресса, запускающего процесс старения.

А ранее ученые обнаружили редкие генетические и биологические особенности, которые могут объяснить феноменальное долголетие испанки Марии Браньяс Морера, которая прожила 117 лет, сохраняя отличное здоровье.