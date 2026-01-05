#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Наука и технологии

Найден способ замедления старения клеток

Старость, молодость, ученые, наука, открытия , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 19:22 Фото: pexels
Ученые из Корнеллского университета в США обнаружили, что внеклеточные везикулы, полученные из эмбриональных стволовых клеток, замедляют клеточное старение, подавляя окислительный стресс, сообщает Zakon.kz.

В соответствующей научной статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry, ведущий автор Шун Эномото и его коллеги исследуют, как внеклеточные везикулы из эмбриональных стволовых клеток могут защищать другие клетки от окислительного стресса. Этот стресс, возникающий из-за избытка свободных радикалов и недостатка антиоксидантов, приводит к тому, что клетки перестают функционировать и в конечном итоге погибают.

Однако после извлечения внеклеточных везикул из эмбриональных стволовых клеток, полученных от мышей, Эномото и его коллеги добавили их к обычным клеткам – клетки, подвергшиеся воздействию внеклеточных везикул, полностью остановили деградацию.

"Было удивительно наблюдать, как обработанные клетки продолжали расти еще долго после того, как рост необработанных клеток прекратился", – цитирует New Atlas Марка Антоняка, доцента кафедры молекулярной медицины, сотрудничавшего с Эномото.

Дальнейшие эксперименты показали, что внеклеточные везикулы останавливают старение, используя белок внеклеточного матрикса фибронектин, который покрывает их поверхности и затем вызывает высвобождение ферментов, блокирующих воздействие окислительного стресса, запускающего процесс старения.

А ранее ученые обнаружили редкие генетические и биологические особенности, которые могут объяснить феноменальное долголетие испанки Марии Браньяс Морера, которая прожила 117 лет, сохраняя отличное здоровье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Арахис способен продлить молодость, уверены ученые
06:25, 13 августа 2025
Арахис способен продлить молодость, уверены ученые
Назван продукт, который замедляет старение клеток
10:41, 11 февраля 2025
Назван продукт, который замедляет старение клеток
Ученые раскрыли, как кофеин замедляет старение
02:59, 07 июля 2025
Ученые раскрыли, как кофеин замедляет старение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: