В США разработали дроны из чучел птиц
Фото: New Mexico Tech / SWNS
В Технологическом институте Нью-Мексико (США) разработали дроны из чучел птиц, сообщает Zakon.kz.
По информации издания New York Post, проект "объединяет физиологию птиц с передовой механикой дронов", что позволит максимально точно имитировать их полет.
Фото: New Mexico Tech / SWNS
Разработчики подчеркивают, что использовали чучела и ни один пернатый представитель природы не пострадал.
Фото: New Mexico Tech / SWNS
Новая технология будет использоваться для наблюдения за птицами в естественной среде обитания.
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