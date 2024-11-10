В США разработали дроны из чучел птиц

В Технологическом институте Нью-Мексико (США) разработали дроны из чучел птиц, сообщает Zakon.kz.

По информации издания New York Post, проект "объединяет физиологию птиц с передовой механикой дронов", что позволит максимально точно имитировать их полет.

Фото: New Mexico Tech / SWNS

Разработчики подчеркивают, что использовали чучела и ни один пернатый представитель природы не пострадал.

Фото: New Mexico Tech / SWNS

Новая технология будет использоваться для наблюдения за птицами в естественной среде обитания.

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