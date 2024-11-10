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В США разработали дроны из чучел птиц

В США разработали дроны из чучел птиц, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 02:38 Фото: New Mexico Tech / SWNS
В Технологическом институте Нью-Мексико (США) разработали дроны из чучел птиц, сообщает Zakon.kz.

По информации издания New York Post, проект "объединяет физиологию птиц с передовой механикой дронов", что позволит максимально точно имитировать их полет.

В США разработали дроны из чучел птиц, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 02:38

Фото: New Mexico Tech / SWNS

Разработчики подчеркивают, что использовали чучела и ни один пернатый представитель природы не пострадал.

В США разработали дроны из чучел птиц, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 02:38

Фото: New Mexico Tech / SWNS

Новая технология будет использоваться для наблюдения за птицами в естественной среде обитания.

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