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В Швейцарии ответили на древнюю загадку о курице и яйце

цыпленок, яйца, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 13:46 Фото: pixabay
Швейцарские ученые из Женевского университета выяснили, когда на Земле впервые произошел переход от одноклеточной жизни к многоклеточным организмам. Это позволяет с точки зрения эволюции предположить, что же появилось раньше – курица или яйцо, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда изучила Chromosphaera perkinsii – одноклеточный организм, обнаруженный в 2017 году в морских отложениях у берегов Гавайев. Первые признаки присутствия этих существ на Земле датируются более чем миллиардом лет назад, задолго до возникновения животных.

"Исследователи обнаружили, что Chromosphaera perkinsii способен образовывать многоклеточные структуры. Беспрецедентно, что эти колонии сохраняются в течение примерно трети своего жизненного цикла и включают в себя по крайней мере два различных типа клеток, что служит удивительным явлением для этого типа организмов", – отмечено в публикации.

Еще более удивительно, что способ деления этих клеток и трехмерная структура, которую они принимают, поразительно напоминают ранние стадии эмбрионального развития животных.

Наблюдения предполагают, что генетические программы, отвечающие за эмбриональное развитие, уже присутствовали до появления животной жизни или что C. perkinsii эволюционировал независимо, чтобы развить похожие процессы.

Следовательно, природа обладала генетическими инструментами для "создания яиц" задолго до того, как она "изобрела кур", отметили ученые.

Ранее стало известно, что ученые из Рочестерского университета разработали новый анализ крови для диагностики рака по внеклеточным везикулам – крошечным пузырькам, участвующим в клеточной коммуникации.

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