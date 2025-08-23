Огромное чучело Трампа прогуляли по улицам Индии во время традиционного фестиваля
Как пишет The Live Nagpur, в этом году мероприятие проводится в том числе в знак протеста против политики американского лидера в отношении Индии, а именно его 50% пошлин на товары из страны.
В соцсетях люди пишут, что без табличек с надписями чучело Трампа можно спутать с кем-нибудь другим.
Согласно традиции, фестиваль Марбат представляет собой социальное послание, которое отражает стремление народов Индии "освободиться от невзгод и коррупции".
#WATCH | Nagpur, Maharashtra | A giant effigy of US President Donald Trump became the highlight of the centuries-old Marbat festival as people symbolically expressed their protest over US sanctioning 50% tariff on India. pic.twitter.com/KoXNaPj846— ANI (@ANI) August 23, 2025
Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Индия заявила, что не планирует быстро принимать ответные меры на торговые пошлины.