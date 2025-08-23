#АЭС в Казахстане
Мир

Огромное чучело Трампа прогуляли по улицам Индии во время традиционного фестиваля

чучело Трампа прогуляли по улицам Индии, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 19:28 Фото: скриншот видео
В индийском городе Нагпур участники фестиваля Марбат прошлись с чучелом президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Live Nagpur, в этом году мероприятие проводится в том числе в знак протеста против политики американского лидера в отношении Индии, а именно его 50% пошлин на товары из страны.

В соцсетях люди пишут, что без табличек с надписями чучело Трампа можно спутать с кем-нибудь другим.

Согласно традиции, фестиваль Марбат представляет собой социальное послание, которое отражает стремление народов Индии "освободиться от невзгод и коррупции".

Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Индия заявила, что не планирует быстро принимать ответные меры на торговые пошлины.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
