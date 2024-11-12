Ученые обнаружили потенциальную жизнь на спутниках Урана – исследование

Планета Уран и ее пять крупнейших лун могут оказаться не такими холодными и безжизненными мирами, как когда-то считали ученые. Согласно новому исследованию, они могли бы иметь скрытые океаны и даже потенциал для поддержания жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, большая часть устоявшихся знаний об Уране получена благодаря миссии NASA Voyager 2, которая прошла почти 40 лет назад. Однако недавний анализ показывает, что встреча Voyager произошла во время интенсивной солнечной бури, что может исказить восприятие системы Урана.

Уран, ледяная, окруженная кольцами планета на краю Солнечной системы, является одной из самых холодных и необычных планет из-за своего сильного наклона, из-за которого кажется, будто ее перевернули.

NASA уже планирует миссию возвращения на Уран. Ожидается, что зонд НАСА достигнет Урана к 2045 году. Ученые надеются определить, может ли на этих далеких ледяных лунах действительно существовать жизнь.

Ранее британские ученые зафиксировали мощную вспышку на загадочной комете 29P/Швассмана-Вахмана, яркость которой возросла почти в 300 раз.

