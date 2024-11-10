Загадочная комета вспыхнула после серии извержений

Британские ученые зафиксировали мощную вспышку на загадочной комете 29P/Швассмана-Вахмана, яркость которой возросла почти в 300 раз, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Британская астрономическая ассоциация (BAA).

По данным исследователей, на крупной криовулканической комете в течение 48 часов произошло четыре извержения, что привело к выбросу криомагмы и увеличению ее свечения в 289 раз.

Комета 29P, относящаяся к группе "кентавров", постоянно находится в пределах внутренней части Солнечной системы. Этот ледяной объект, диаметром около 60 километров, остается для ученых загадкой. Взрывы на ее поверхности непредсказуемы, а причины ее криовулканической активности до сих пор не установлены.

Ранее сообщалось, что комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем.

