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Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 05:56 Фото: pixabay
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли, сообщает Zakon.kz.

В недавней статье для The Planetary Science Journal выяснилось, что лунное вещество в целом очень похоже на земное и по составу, и по возрасту. Это обеспечило успех гипотезе, которая до недавних пор оставалась самой популярной, – гипотезе гигантского удара.

Она гласит, что Луна образовалась из земного вещества, которое подбросило в космос после столкновения Земли с неизвестной планетой размером с Марс. Ей присвоили имя Тейи – мифической матери богини Селены.

Но в последние годы выяснилось, что эта гипотеза плохо "стыкуется" со многими данными о Луне, в том числе с одним давно известным фактом – своеобразной орбитой Луны.

"Родной" естественный спутник планеты, то есть возникший вместе с ней, обычно вращается ровно или хотя бы "более-менее" в плоскости ее экватора.

При этом по отношению к эклиптике плоскость лунной орбиты не отклоняется более чем на пять градусов. Напомним, плоскость эклиптики – это та плоскость, в которой Земля обращается вокруг Солнца. Она вместе с остальными планетами старается держаться над экватором светила. Поэтому орбита Луны выдает ее явную "склонность" к Солнцу и вызывает соответствующие вопросы.

При этом соотношение изотопов разных элементов – уникальная "подпись" каждого небесного тела. На Луне и Земле она одинакова: соотношение изотопов водорода и многих других элементов на них совпадает и при этом резко отличается от остальных тел Солнечной системы. Это указывает на общее происхождение их вещества.

Ранее американские астрономы из Университета Северной Аризоны нашли способ поиска долгопериодических комет (ДПК), представляющих потенциальную угрозу для нашей планеты.

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