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"Хлебные крошки" помогут найти опасные для Земли кометы

комета, космос, , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 15:11 Фото: freepik
Американские астрономы из Университета Северной Аризоны нашли способ поиска долгопериодических комет (ДПК), представляющих потенциальную угрозу для нашей планеты, сообщает Zakon.kz.

Новый метод может предсказать риск столкновения с Землей за годы до вероятной катастрофы. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

"Долгопериодические кометы путешествуют по космосу, следуя очень вытянутым траекториям. Они могут сближаться с Землей раз в несколько сотен лет или еще реже", – поясняют ученые.

Согласно существующим оценкам, такие кометы могут стать причиной до 6% всех столкновений Земли с космическими объектами. Сегодня известно несколько долгопериодических комет с орбитами, находящимися в пределах 7,5 млн километров от нашего мира. Каждая из них потенциально способна нанести мощный удар.

"В новом исследовании команда предложила искать ДПК с помощью так называемых "хлебных крошек" – метеороидов (микрометеоритов), оставшихся в пространстве после пролета кометы. Они образуются при сближении комет с Солнцем, когда интенсивное излучение испаряет большую часть льда. Это выбрасывает кометные камни и пыль в виде метеороидного потока, параллельного траектории кометы", – говорится в исследовании.

По словам астрономов, метеороидные потоки могут указать на родительские кометы, что позволит обнаружить их за годы до того, как те начнут представлять угрозу.

Авторы исследования обратились к 17 потокам с известными родительскими ДПК. На основе свойств каждого следа ученые смоделировали группу виртуальных комет и провели расчеты для определения областей космоса, где те могли бы находиться. Результаты показали значительные совпадения между местоположением настоящих и цифровых объектов.

Специалисты считают, что их метод может дать человечеству десятилетия на подготовку к отражению возможного космического удара.

Ранее сообщалось, что британские ученые зафиксировали мощную вспышку на загадочной комете 29P/Швассмана-Вахмана, яркость которой возросла почти в 300 раз. Загадочная комета вспыхнула после серии извержений.

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