Неожиданную пользу дневного сна выявили эксперты из Германии и Швейцарии
Согласно данным Nature, эксперты разделили 1200 пациентов с диабетом второго типа, участвующих в эксперименте, на две группы. Первую проинструктировали провести 15-20 минут в положении лежа или сидя после обеда, а вторую – попытаться заснуть.
Отмечается, что до и после начала исследования у каждого пациента взяли образцы крови для оценки уровня глюкозы. Оказалось, что короткий сон (длительностью 15-20 минут) помог снизить концентрацию сахара в организме на 25-30% эффективнее, чем обычный отдых.
Ученые пришли к выводу, что послеобеденный сон активизирует процессы восстановления организма и нормализует выработку инсулина. Они также отметили, что важно не засыпать надолго, поскольку это может привести к обратному эффекту – повышению уровня сахара.
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