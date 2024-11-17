Неожиданную пользу дневного сна выявили эксперты из Германии и Швейцарии

Специалисты Берлинской эндокринологической клиники в сотрудничестве с экспертами швейцарского Института сна установили, что послеобеденный сон длительностью 15-20 минут снижает уровень сахара в крови лучше, чем простой пассивный отдых, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Nature, эксперты разделили 1200 пациентов с диабетом второго типа, участвующих в эксперименте, на две группы. Первую проинструктировали провести 15-20 минут в положении лежа или сидя после обеда, а вторую – попытаться заснуть.

Отмечается, что до и после начала исследования у каждого пациента взяли образцы крови для оценки уровня глюкозы. Оказалось, что короткий сон (длительностью 15-20 минут) помог снизить концентрацию сахара в организме на 25-30% эффективнее, чем обычный отдых.

Ученые пришли к выводу, что послеобеденный сон активизирует процессы восстановления организма и нормализует выработку инсулина. Они также отметили, что важно не засыпать надолго, поскольку это может привести к обратному эффекту – повышению уровня сахара.

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