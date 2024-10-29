Как недосып влияет на ваше здоровье: от сердца до ДНК

Все знают, что сон – основная составляющая здоровой жизни. Так как недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Взрослые должны регулярно cпать 7 или более часов в сутки. Однако не все придерживаются этих простых рекомендаций, сообщает Zakon.kz.

К примеру, одной из главных причин недосыпа может стать смартфон, который практически всегда находится недалеко от кровати. Врач-онколог Леонид Доронин советует отказаться от взаимодействия с телефоном непосредственно перед сном и сразу после пробуждения.

Сам гаджет, по его словам, на время отдыха следует убрать в другую комнату. Уже в течение месяца после отказа от перечисленных вредных привычек сон может нормализоваться.

В свою очередь, продолжает специалист, полноценный сон по выходным может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

У людей, которые компенсируют недосып в будние дни за счет более продолжительного сна в выходные, риск заболеваний сердца оказался почти на 20% ниже по сравнению с теми, кто не высыпается постоянно.

Ученые уже проводили исследования и выяснили, что при регулярном недосыпании меняется структура ДНК иммунных стволовых клеток, отвечающих за выработку лейкоцитов.

Регулярный недосып вызывает долгосрочные генетические изменения.

К окончанию третьей фазы научного опыта, как отмечено в публикации РБК Life, у его участников появились начальные сбои в ДНК иммунных клеток, которые до конца теста так и не пришли в норму.

Так специалисты предоставили элементарные советы для улучшения сна.

Даже несколько незначительных корректировок в некоторых случаях могут в корне изменить ситуацию.

Соблюдайте режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

Создайте успокаивающую атмосферу: вечером не включайте яркий свет.

Уберите электронные устройства, в частности телевизоры, компьютеры, смартфоны, из спальни или хотя бы выключайте их за 30 минут до сна.

Следите за рационом: придерживайтесь здорового питания в течение дня.

Утолить жажду перед сном можно и нужно, однако чрезмерное питье может спровоцировать проблемы со сном.

Не начинайте курить или бросьте эту вредную привычку.

Физическая активность в течение дня поможет вам легче заснуть ночью.

Используйте кровать только для сна: не ешьте в постели, не смотрите телевизор и не работайте.

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