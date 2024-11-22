Ученые раскрыли угрозу таяния ледников Гренландии

Группа климатологов из Германии и Китая выяснила, что в ближайшие годы приток пресной воды, вызванный таянием ледников Гренландии, может привести к замедлению Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.



AMOC, включающая Гольфстрим, представляет собой одну из ключевых систем океанических течений. Она состоит из теплого соленого потока, движущегося на север, и обратного холодного потока, возвращающегося на юг на глубине. Эта циркуляция играет решающую роль в формировании климата и погоды, особенно в Европе.

Ученые из Института Альфреда Вегенера использовали климатическую модель для оценки воздействия различных источников пресной воды на AMOC. Анализ показал, что наибольшее влияние оказывает таяние ледников Гренландии в районе моря Ирмингера. Этот регион расположен в зоне разворота течения, где поток меняет направление с северного на южное.

Приток холодной пресной воды в этом месте приводит к ее удержанию на поверхности, что замедляет движение теплой воды на север. В результате вся система течений ослабевает, поскольку AMOC не успевает восстанавливать скорость на юге.

Ученые подчеркивают, что ослабление AMOC может привести к долгосрочным изменениям в глобальной климатической системе, включая возможные изменения погодных условий в Европе. Однако точные последствия этого процесса пока остаются неопределенными, что требует дальнейших исследований для более детального прогноза.

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