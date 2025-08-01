Лава грозит уничтожить крупнейший ледник на Камчатке

Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников Богдановича на Камчатке, сообщает Zakon.kz.

По данным вулканологов за 1 августа 2025 года, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича.

Его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков в русле реки Студеная.

"В связи с движением лавового потока на ледники и снежники исполина существует вероятность фреатических взрывов (взрывное испарение воды) с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря", – уточнили специалисты.

Кроме этого, движение огненной массы формирует лахары (грязевые потоки), которые стремительно движутся вниз по склону.

⚡️На Камчатке активизировался вулкан

Ключевская Сопка.



В его кратере накапливается лава в ночь на 26 июля сошла раскалённая лавина. За сутки было зафиксировано более 200 землетрясений.



Предполагается, что вулкан может выбросить пепел на высоту до 10 километров, pic.twitter.com/eVOVZ8Yrs6 — Sir К нига Жалоб (@complaints_ru) July 29, 2025

Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки.

Подобная ситуация уже возникала на Камчатке в 2023 году.

Вулкан Ключевской на Камчатке продолжает извергаться. pic.twitter.com/Hu3Gx4LGiP — Ateo Breaking (@AteoBreaking) October 31, 2023

Тогда во время извержения Ключевского вулкана по его склонам сходили пирокластические потоки, что привело к резкому таянию ледников Богдановича и Эрмана.

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