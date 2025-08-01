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Мир

Лава грозит уничтожить крупнейший ледник на Камчатке

Лавовый поток, крупнейший ледник на Камчатке, угроза, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 13:34 Фото: pexels
Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников Богдановича на Камчатке, сообщает Zakon.kz.

По данным вулканологов за 1 августа 2025 года, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича.

Его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков в русле реки Студеная.

"В связи с движением лавового потока на ледники и снежники исполина существует вероятность фреатических взрывов (взрывное испарение воды) с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря", – уточнили специалисты.

Кроме этого, движение огненной массы формирует лахары (грязевые потоки), которые стремительно движутся вниз по склону.

Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки.

Подобная ситуация уже возникала на Камчатке в 2023 году.

Тогда во время извержения Ключевского вулкана по его склонам сходили пирокластические потоки, что привело к резкому таянию ледников Богдановича и Эрмана.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 13:34
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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