Почему в Казахстане не определились с кандидатами на полеты в космос

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на пресс-конференции после заседания правительства 26 ноября 2024 года ответил, почему в стране в настоящий момент не готовят космонавтов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в космической отрасли готовится так называемая шестая научная программа и для запуска космонавтов необходимы инвестиции. Для этого ведутся переговоры, чтобы получить такую возможность по приемлемой цене.

"Поэтому сейчас в моменте нет конкретного лица, которого собираемся отправить в качестве космонавта, но в переговорах с международными компаниями и другими странами мы данный вопрос обсуждаем. Я считаю, что это вопрос времени", – сказал Жаслан Мадиев.

Он пояснил, что в Казахстане есть люди, имеющие достаточно хорошую подготовку для полетов в космос, но конкретно сейчас – такой программы нет.

Когда первая женщина-казахстанка полетит в космос, можно почитать здесь.