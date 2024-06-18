Почему в Казахстане отказались переходить на код +9, ответил глава Минцифры

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на пресс-конференции в правительстве 18 июня 2024 года рассказал, с чем связано решение не переходить на новый код +9, сообщает Zakon.kz.

Журналисты попросили Жаслана Мадиева ответить, могут ли возникнуть проблемы, если вдруг возникнут какие-либо ограничения из-за санкций в отношении России. Ведь +7 един с РФ.

"Данный вопрос прорабатывался и операторами связи, большие консультации проводились, анализировали финансово-технические вопросы. Поэтому было принято решение с операторами связи, что лучше придерживаться именно +7. Что касается санкций, я рисков в этом плане не вижу абсолютно", – сообщил в ответ глава МЦРИАП.

Позже в кулуарах кабмина он рассказал, какие трудности могли бы возникнуть у казахстанцев, если бы решение в пользу +9 все-таки приняли.

"Моя позиция, гражданская позиция, я не хочу сидеть и, допустим, менять номера с +7 на +9. Потом у меня различные есть приложения, где я свой номер уже ввел. Я не хочу это менять", – заявил министр.

Ранее Жаслан Мадиев сообщил, что пригласил основателя социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова в Казахстан.