Когда первая женщина-казахстанка полетит в космос

Одну за другой наши соседи и зарубежные страны отправляют женщин в космос. Zakon.kz узнал, почему до сих пор казахстанка не побывала в космосе, могут ли ей это запретить и как женское телосложение влияет на выход в открытый космос.

История мировой женской космонавтики тоже начиналась в казахской степи – на космодроме Байконур.

История

Исторические цифры просты: первый полет человека в космос Юрия Гагарина – 12 апреля 1961 года, первый полет женщины-космонавта Валентины Терешковой – 16 июня 1963 года. Прошло почти двадцать лет, прежде чем Советский Союз – продолжая оставаться единственным в мире в этой сфере – отправил в полет вторую женщину-космонавта Светлану Савицкую (1982 год).

Фото: gctc.ru

Причем Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос. Американцы отправили гражданку США в полет только спустя два года – в 1984 году, в большей степени из-за давления феминисток. Остальные страны смогли это сделать еще позже. Всего в мире в космос совершили полет 76 женщин (на момент написания статьи). Помимо СССР и России, в космосе побывали представительницы Франции, Италии, Южной Кореи, Китая, США, Канады, Японии, Великобритании и Беларуси.

Для сведения Кандидаты в космонавты проходят особые и тяжелые испытания. Во время вращения претендента центрифуга разгоняется до 70 оборотов в минуту. Температура в термокамере, где проходят испытания кандидаты, повышается до 60 градусов. Уровень кислорода в барокамере уменьшается до минимума, который позволяет едва дышать. В сурдокамере создается абсолютная тишина, которой не бывает на Земле, но которая является частью космоса. А за иллюминаторами воссоздается полный мрак. Время пребывания кандидатов без сна в сурдокамере – трое суток (72 часа), 48 часов из которых они должны работать.

Женский организм и космос

Известно, что все получаемые сведения, касающиеся космоса, имеют гриф "Совершенно секретно", и Советский Союз не делился с коллегами из США планом подготовки женщины к полету, поведением ее организма во время нахождения в космосе и по возвращении на Землю. Американцы, к слову, воспользовались разницей полов и объясняли свою заминку с отправкой женщины-космонавта на двадцать с лишним лет заботой о ее здоровье. Например, одна из называемых ими причин – сможет ли женщина-космонавт после возвращения выносить и родить ребенка. Объяснение выглядит так себе – Валентина Терешкова после возвращения на Землю счастливо вышла замуж и родила здоровую девочку, ставшую впоследствии врачом.

Фото: gctc.ru

Так или иначе, но особенности женского организма и телосложения ученым приходиться учитывать. Хотя ради прекрасного пола никто требования к параметрам менять не собирается.

Габариты кресел, расположение оборудование и иное техническое оснащение рассчитано на определенный размер, вес космонавтов. Поэтому кандидаты в космонавты отбираются в соответствии с параметрами тела. Рост – от 150 до 190 см, вес – от 50 кг до 90 кг, длина ступни – до 29,5 см (46 размер обуви). Помимо этого, существует ряд специфических параметров: рост в положении сидя – от 80 до 99 см, ширина бедер в положении сидя должна составлять не более 41 см, обхват груди – от 94 до 112 см, расстояние между углами подмышечных впадин – до 45 см, и т. д.

Конфуз с женским телосложением случился у американцев в 2019 году. Две американки-космонавта, находясь на МКС, готовились вместе к выходу в космос, когда выяснилось, что подходящего по размеру скафандра у них нет. Точнее, один еще подошел, а второй оказался слишком большим. Из-за чего выход в космос был очень опасен, поэтому была сделана экстренная замена: женщину-астронавта поменяли на мужчину-астронавта. После того, как пресса в США подняла скандал, NASA заявили, что займутся проектированием скафандра для женщин. К слову, первый женский скафандр был разработан и произведен советскими учеными для полета Валентины Терешковой в 1963 году.

Перспективы казахстанских женщин

Будущее в Казахстане для женщин, мечтающих о полете в космос, выглядит оптимистично. В стране нет официального запрета для женщин на полеты в космос, они могут участвовать в отборе кандидатов на тех же основаниях, что и мужчины. Отбор проводится строго по закону – Правила отбора кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в космонавты, космонавта утверждены приказом министра. Общие требования к претендентам, можно сказать, минимальные:

"Согласно вышеуказанным правилам для отбора кандидатов в космонавты установлены минимальные требования: быть гражданином Республики Казахстан, не моложе 18 лет и не старше 40 лет и иметь высшее образование. В этой связи в перспективе возможно участие в отборе и полет женщины гражданки РК в космос", – из ответа Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК на запрос редакции Zakon.kz.

Фото: gctc.ru

Отбор кандидатов проходит в два этапа: первый этап – казахстанский. Конкурсная комиссия оценивает полученные от претендентов документы, включающие также справки о состоянии физического и психического здоровья, и проводит с ними собеседование. Их задача – проверить уровень знаний, образования и эрудиции участников. Обязательным является знание закона "О космической деятельности".

Если все в порядке и члены комиссии одобрили кандидатуру, то участник или участница направится в российский Центр подготовки космонавтов для медицинского освидетельствования. Казахстан, как и все остальные страны мира, кроме России и США, не располагает собственной базой подготовки космонавтов, поэтому отборочный и подготовительный этап проводит страна, с которой у республики заключен договор.

Дальнейшее в судьбе участников уже будет зависеть от вердикта медиков. Если он положительный, то документы участника возвращаются в республику, где ему присваивается статус кандидата в космонавты РК.

Фото: wikimedia

Смогут ли казахстанские женщины выдержать нагрузки

Вопрос не праздный и не обидный, к примеру, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова проходила отбор вместе с 400 участницами. У российской актрисы Юлии Перисильд, снимавшейся на борту станции МКС, было несколько тысяч конкуренток. Понятно, что не всех их вращали на центрифуге, но железное здоровье и вестибулярный аппарат должны быть. Для участников отбора на право войти в отряд кандидатов в космонавты разработаны Требования, предъявляемые к претендентам на участие в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты РФ. Они значительно жестче, чем казахстанские, а проверка медицинских аспектов остается неизменной со времен Гагарина с Терешковой.

Кандидат в космонавты должен сдать нормативы физической подготовки: бег – 1 км за 3 минуты 30 секунд; плавание – 800 м вольным стилем за 20 минут; ныряние в воду – на глубину до 20 метров; подтягивание на перекладине – не менее 12 раз; прыжки в длину с места – до 2,30 метра; прыжки на батуте – с поворотами на 90,180 и 360 градусов; тест Ромберга – ровно стоять с закрытыми глазами на одной ноге с вытянутыми вперед руками и т. д.

Фото: NASA

Кем будет первая казахстанка-космонавт

Вопрос открытый, если государство примет решение отправить специалиста, к примеру, по медицине, то у республики появится еще один профессиональный космонавт. Медицина входит в перечень космических специализаций. Если выбор падет на женщину, чья профессия не относится к космической отрасли, то Казахстан войдет в достойный список 10 стран, чьи женщины совершили полет в космос. В настоящее время решений об отправке женщины-казахстанки в космос не принято. Как нам ответили в аэрокосмическом комитете:

"Учитывая сложность вопроса подготовки и отправки космонавта в космос, на данный момент конкретных решений по отправке космонавта не принято".

Для сведения Требования для профессиональных космонавтов существенно отличаются от требований к кандидатам, которым необходимо совершить разовый полет в космос, что видно из перечня "Роскосмоса". Кандидат в космонавты должен обладать одной из специальностей, иметь опыт работы по ней не менее трех лет: информатика и вычислительная техника; электроника, радиотехника и системы связи; фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии; электро- и теплоэнергетика; ядерная энергетика и технологии; машиностроение; физико-технические науки и технологии; авиационная и ракетно-космическая техника и т. д.

Ранее Zakon.kz писал о космических программах, над которыми сейчас трудятся казахстанские ученые. Материал можно прочесть здесь.