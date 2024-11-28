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Более половины кошек получают осложнения от наркоза при стерилизации – исследование

Более половины котов и кошек получили осложнения от анестезии при стерилизации, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 03:40 Фото: pixabay
Анализ ветеринарных карт более 1000 котов и кошек показал, как часто и какие осложнения после наркоза у них бывают после проведения стерилизации. Ученые назвали факторы, повышающие риск таких проблем, сообщает Zakon.kz.

Ветеринары из Великобритании описали проблему в научном журнале Journal of Feline Medicine and Surgery

В основу исследования легли данные трех британских ветклиник. Ученые включили в анализ карты 1019 здоровых котов и кошек, которых стерилизовали с применением анестезии в период с декабря 2017 по февраль 2021 года. В 1015 случаях ветеринары использовали общий наркоз, а в четырех, при кастрации котов, применили местную анестезию.

Осложнения после наркоза оказались распространенной проблемой. С разного рода последствиями столкнулись 53,4% прооперированных животных. Самыми частыми среди них стали пониженное артериальное давление, замедленная частота сердечных сокращений и гипотермия, то есть низкая температура тела.

Среди более редких осложнений ветеринары назвали нарушения обмена углекислого газа, тахикардию, повышение давления и температуры тела, обструкцию эндотрахеальной трубки, гипоксию, нежелательное пробуждение во время операции и сердечную аритмию. Также исследователи зарегистрировали один смертельный исход, связанный с анестезией во время стерилизации.

Авторы исследования отметили, что оно дало ценные сведения для ветеринарных специалистов. Информация поможет выявлять четвероногих пациентов с повышенным риском осложнений после наркоза и адаптировать под них процедуру анестезии.

Ранее сообщалось, что ученым удалось воспроизвести первых детенышей хорька от клона.

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