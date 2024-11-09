Ученым удалось воспроизвести первых детенышей хорька от клона
Фото: Смитсоновский национальный зоопарк и Институт биологии охраны природы
Черноногие хорьки Сиберт и Ред Клауд – первые потомки клонированного исчезающего животного, сообщает Zakon.kz.
По информации CBC, ученые утверждают, что брат и сестра черноногих хорьков Сиберт и Ред Клауд из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии охраны природы являются первыми представителями исчезающего вида, рожденными от клонированного животного.
Фото: Смитсоновский национальный зоопарк и Институт биологии охраны природы
Их рождение открыло новые возможности для спасения не только черноногих хорьков, но и других находящихся под угрозой исчезновения или даже вымерших видов.
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