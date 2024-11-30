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В Восточной Азии нашли новый вид древнего человека: он охотился на лошадей и выделывал шкуры

археологи, раскопки, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 10:43 Фото: pixabay
Исследователи обнаружили в Восточной Азии возможный новый древний вид человека, которого назвали Homo juluensis, сообщает Zakon.kz.

Профессор Кристофер Дж. Бэй из Гавайского университета в Маноа изучает предков человека по всей Азии уже более 30 лет. Его недавнее исследование, опубликованное в Nature Communications, помогает прояснить некоторые вопросы относительно различных типов древних человекоподобных видов, которые сосуществовали в регионе в конце среднего и начале позднего плейстоцена в период примерно от 300 000 до 50 000 лет назад.

"Homo juluensis жил примерно 300 тысяч лет назад в Восточной Азии, охотился на диких лошадей небольшими группами, изготавливал каменные орудия, а также обрабатывал шкуры животных, чтобы выжить. Этот вид людей исчез около 50 000 лет назад", – поясняет ученый.

Было высказано предположение, что новый вид включает загадочных денисовцев, известных в основном по ДНК из нескольких физических останков, найденных в Сибири, Тибете и Лаосе.

Профессор отмечает, что эта работа важна, поскольку она помогает лучше понять сложную историю эволюции человека в Азии, заполняя некоторые пробелы в понимании наших древних родственников.

Сосуды разных размеров, похожие на тюльпаны, обнаружили археологи при раскопках древнего городища Жанкент, которое находится на территории Кызылординской области. Специалисты считают, что артефакты можно датировать VIII-IX веками.

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