Древние артефакты Жанкента: тюльпановидные сосуды нашли археологи Кызылорды

Сосуды разных размеров, похожие на тюльпаны, обнаружили археологи при раскопках древнего городища Жанкент, которое находится на территории Кызылординской области. О чем могут рассказать древние артефакты, узнал корреспондент Zakon.kz.

Сейчас они находятся в областном историко-краеведческом музее Кызылорды. Специалисты считают, что артефакты можно датировать VIII–IX веками.

Научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Алма Мыканова рассказывает, что в коллекции музея хранится немало старинных вещей. В том числе и посуда.

"Есть оригинальные кружки. Они имеют грушевидную или тюльпановидную форму. Высота у них 9 см, ширина дна 5,5 см. Совершенно точно, что их применяли для питья воды. Возможно, в то время уже пили чай, но не в таком виде, какой он сейчас. Вероятнее всего, заваривали его из трав, которые росли в то время в окрестностях. Можно сказать, готовили отвары. Внешне они похожи на стаканы, из которых сейчас пьют чай в Турции и Азербайджане", – рассказывает Алма Мыканова.

Алма Мыканова считает – возможно, что чай, как напиток, жители средневекового Жанкента уже знали, так как этот город известен всему миру как древняя столица Огузского ханства. Жанкент был важным узловым местом торговых путей и располагался на перекрестке двух торговых артерий тех времен. Жители этого города торговали с Хорезмом и странами Восточной Европы. Кружками пользовались как раз в то время, когда в Жанкенте был расцвет города, расцвет державы огузов.

Археолог, магистр истории, старший преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Кызылординского университета имени Коркыт Ата Сейдали Билалов не так давно вернулся с очередных археологических раскопок Жанкента. Вот что он рассказывает о посуде древних жителей.

"Эти кружки были, скорее всего, для воды, а те, что крупнее, для бульона. Мы их обнаружили в нижних слоях земли. Они относятся к периоду жетыасарской культуры. Самые первые находки были крупные, емкостью до литра, их можно отнести к VIII–IX векам. Позже мы нашли меньше размером, миниатюрнее, красивее. Все они были вылеплены вручную, то есть в массовом производстве в то время их не было. Поэтому сказать, что в то время из них массово пили чай, мы не можем. Самое интересное, что форму они меняли, а технология их изготовления оставалась неизменной веками. Они всегда имеют красно-глиняный цвет и лоск. Если их хорошенько помыть и очистить, они как будто покрыты лаком. Возможно, они так заменяли глазурь. Чтобы узнать, что в них наливали, пили чай или воду, нужно делать специальные анализы, которые могут длиться от полугода. Такие исследования делают в странах Европы", – рассказывает Сейдали Билялов.

По словам археолога, посуда – это самые интересные находки VII–VIII веков.

Следующие раскопки древнего города начнутся в 2025 году. К этому времени будут готовы анализы предыдущих находок, тогда о жизни древней цивилизации Приаралья станет известно больше нового.