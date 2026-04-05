Наука и технологии

Древняя тайна Пекина: ученые раскрыли неизвестную ветвь человечества

Неизвестная ветвь человечества обнаружена под Пекином, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 01:03
Исследователи выявили древнюю человеческую линию в северной части Восточной Азии, которая сохранялась даже после окончания последнего ледникового периода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth.com, останки, найденные рядом с современным Пекином, показывают, что эта линия существовала одновременно с другими древними популяциями и использовала оседлый образ жизни. Анализ ДНК показал, что один из индивидов принадлежал к линии, ранее неизвестной ученым.

Даже спустя тысячи лет эта группа не была полностью изолирована: связь с другими регионами подтверждают находки украшений из морских раковин и страусовых яиц. Археологические данные показывают, что, несмотря на смену популяций, культурные практики, такие как обработка растений и использование керамики, продолжались непрерывно.

По словам ученых, это открытие помогает понять, как люди адаптировались к изменению климата и развивали земледелие на севере Китая.


"Несмотря на долгую историю, обнаруженная древняя линия людей почти исчезла из геномов современных жителей Восточной Азии. Сегодня ее следы встречаются лишь эпизодически, что показывает: даже устойчивые древние популяции могли со временем раствориться среди других групп населения", – говорят специалисты.

Ранее сообщалось, что ученые открыли животное, которое спит только наполовину.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
