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Анализ марсианского метеорита определил, когда на Марсе была жидкая вода

Анализ марсианского метеорита определил, когда на Марсе была жидкая вода , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 08:43 Фото: pixabay
Около 10,7 миллиона лет назад на Марс обрушился космический удар, в результате которого фрагменты горных пород выбросило в космическое пространство, а один из осколков упал на нашу планету, сообщает Zakon.kz.

Применив инновационный метод для изучения древнего метеорита под названием Лафайет, международная исследовательская группа обнаружила, что до того, как оказаться на Земле, он контактировал с жидкой водой.

Лафайет окутан тайнами: в 1931 году метеорит обнаружили в запасниках Университета Пердью (США), но больше о находке ничего не известно.

Сам фрагмент, однако, хранит в себе важную информацию о прошлом Красной планеты и входит в группу так называемых нахлитов – вулканических пород, которые образовались на Марсе примерно 1,3-1,4 млрд лет назад и были выброшены в космическое пространство в результате удара астероида (около 10,7 млн лет назад).

Метеориты, непосредственно связанные с Марсом, встречаются редко и позволяют ученым больше узнать о прошлом и геологии соседней планеты.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Geochemical Perspectives Letters, показали, что марсианские горные породы контактировали с водой около 742 млн лет назад. Это самая точная на сегодняшний день оценка времени, когда на поверхности Красной планеты присутствовала жидкая вода в значительных объемах.

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