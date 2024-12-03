Ученые научились искусственно создавать солнечные затмения с помощью спутников

Ученые готовятся к знаменательной космической миссии, в рамках которой спутники, летящие в тесном строю, будут создавать искусственные солнечные затмения высоко над Землей, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, два спутника миссии Proba-3 будут запущены 4 декабря в Индии из космического центра имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте, на побережье Бенгальского залива.

Если спутники сработают так, как задумано, они выстроятся в линию с солнцем таким образом, что ведущий космический аппарат будет отбрасывать тщательно контролируемую тень на своего партнера, позволяя приборам на последнем измерять корону солнца – внешний слой его атмосферы.

Традиционно ученые изучали кольцевую корону Солнца во время солнечных затмений, когда Луна блокирует достаточно солнечного света, чтобы сделать ее видимой с Земли.

Данные миссии должны пролить свет на давнюю загадку, почему корона намного горячее самого Солнца: температура поверхности Солнца составляет около 5500 °C, но корона может превышать 1 миллион °C.

Более глубоко изучив корону, ученые надеются улучшить свои прогнозы солнечной погоды и солнечных бурь, которые могут повредить космические аппараты и вызвать перебои в подаче электроэнергии и связи на Земле.

Ранее ученые впервые обнаружили следы инопланетян на Марсе.

